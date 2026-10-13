Ριάντ: Πύραυλος των Χούθι καθυστέρησε κατά μία ώρα τον αγώνα της Αλ Νασρ – Απτόητος ο Ρονάλντο

Snapshot σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι με στόχο το Ριάντ, προκαλώντας προειδοποιήσεις στους κατοίκους.

Ο αγώνας της Αλ Νασρ με τη Νεφτσί Φαργκάνα καθυστέρησε κατά μία ώρα λόγω της απειλής και των εκρήξεων στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες.

Ο αγώνας ξεκίνησε τελικά στις 22:15 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε γκολ, φτάνοντας τα 981 στην καριέρα του.

Οι επιθέσεις των Χούθι στο Ριάντ έχουν αυξηθεί πρόσφατα, με την πόλη να αποτελεί επανειλημμένα στόχο. Snapshot powered by AI

Κατά μία ώρα καθυστέρησε το βράδυ της Δευτέρας η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Νεφτσί Φαργκάνα από το Ουζμπεκιστάν, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι που είχε κατεύθυνση το Ριάντ.

Ο αγώνας για το Champions League Ασίας ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει στις 21:15 τοπική ώρα, ωστόσο λίγο πριν από τη σέντρα ακούστηκαν εκρήξεις στη σαουδαραβική πρωτεύουσα και οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους για εναέρια απειλή.

Οι αρχές τούς κάλεσαν να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, μακριά από παράθυρα και πόρτες, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες.

Λίγη ώρα αργότερα, η υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτική συμμαχία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι με στόχο το Ριάντ.

Στο «Αλ Αουάλ Παρκ», όπου η προσέλευση ήταν περιορισμένη, από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε αρχικά ότι η κατάσταση ήταν ασφαλής και ότι ο αγώνας θα διεξαγόταν κανονικά. Οι θεατές κλήθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, προτού γίνει γνωστό ότι η έναρξη μετατίθεται τελικά για τις 22:15.

Παρά την αναστάτωση, η αναμέτρηση ξεκίνησε κανονικά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε ξανά δίχτυα λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, φτάνοντας τα 981 γκολ στην καριέρα του.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις των Χούθι κατά της σαουδαραβικής πρωτεύουσας έχουν ενταθεί, με το Ριάντ να βρίσκεται επανειλημμένα στο στόχαστρο τις τελευταίες ημέρες.

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