Ριάντ: Τέσσερις τραυματίες και ζημιές σε 15 σπίτια από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων

Snapshot Δύο πύραυλοι κρουζ αποδιδόμενοι στους Χούθι αναχαιτίστηκαν πάνω από το Ριάντ, προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές.

Τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια των πυραύλων.

Τουλάχιστον 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πτώση των συντριμμιών σε κατοικημένες περιοχές της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός αναχαίτισε συνολικά τρεις πυραύλους κρουζ και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες κατοικίες. Snapshot powered by AI

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ, μετά την πτώση συντριμμιών από δύο πυραύλους Κρουζ που αναχαιτίστηκαν από τη σαουδαραβική αεράμυνα.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί.

Οι σαουδαραβικές αρχές αποδίδουν την εκτόξευση των πυραύλων στους Χούθι της Υεμένης. Τα βλήματα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πριν φτάσουν στους στόχους τους, ωστόσο τα συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε συνολικά τρεις πυραύλους Κρουζ με κατεύθυνση το Ριάντ.

Παράλληλα, η σαουδαραβική αεράμυνα κατέρριψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη νότια περιοχή της χώρας.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών στις κατοικίες που επλήγησαν από τα συντρίμμια.

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