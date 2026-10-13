Τουρκία: Ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και προσκυνητές της Ούμρα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε συλλυπητήρια προς τα θύματα και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η Τουρκία δήλωσε στήριξη προς τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις που παραβιάζουν το δίκαιο και την ανθρωπιά.

Η Άγκυρα τονίζει ως στόχο της την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, παρά την ένταση των επιθέσεων των Χούθι. Snapshot powered by AI

Την καταδίκη της Τουρκίας για τις επιθέσεις των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα διαδοχικά πλήγματα των τελευταίων ημερών, τα οποία προκάλεσαν περισσότερους από δώδεκα νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Χούθι στις 10 Οκτωβρίου με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 309», δήλωσε.

Ο Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και προσκυνητές της Ούμρα, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. «Προσευχόμαστε στον θεό για έλεος στους νεκρούς αδελφούς και αδελφές μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τελούν την Ούμρα, και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αδελφούς και αδελφές μας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς το Ριάντ. «Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και των Σαουδαράβων αδελφών μας απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, που παραβιάζουν το δίκαιο και την ανθρωπιά», ανέφερε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι στόχος της Άγκυρας παραμένει η ειρήνη και η σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή, την ώρα που οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

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