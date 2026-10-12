Καρέ καρέ το πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Η στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με το φορτηγό

Snapshot Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό Κωνσταντινούπολης-Σμύρνης, κοντά στην περιοχή Ακχισάρ, με αποτέλεσμα την ανατροπή του λεωφορείου.

Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα 11 νεκρούς και 27 τραυματίες, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικοί για επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφορά τραυματιών.

Η ενημέρωση για το δυστύχημα δόθηκε στις 11:11 και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Snapshot powered by AI

Το βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας, το οποίο δημοσίευσε η τουρκική εφημερίδα Hürriyet, καταγράφει τη στιγμή του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στην εθνική οδό που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή της Ακχισάρ, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να ανατραπεί.

🔴Manisa'daki feci kaza kamerada 📹 Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan tur otobüsünün karıştığı kazaya dair EDS kamera kaydı ortaya çıktı. 💥 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazası anı kameraya yansıdı. https://t.co/6vZApGjatP — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 11, 2026

Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 11 νεκρούς και 27 τραυματίες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικοί, ενώ ξεκίνησαν άμεσα οι επιχειρήσεις διάσωσης και η μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Σε ανακοίνωσή της, η αρμόδια κυβερνητική διεύθυνση ανέφερε ότι η ενημέρωση για το δυστύχημα ελήφθη στις 11:11, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται.

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