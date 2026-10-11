Πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό - 11 νεκροί

Snapshot Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό σημειώθηκε στην εθνική οδό Κωνσταντιπολης - Σμύρνης, κοντά στη Μανίσα.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 11 άτομα και τραυματίστηκαν 27, με έναν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας.

Η κυβερνητική διεύθυνση χαρακτήρισε το συμβάν ως «σφαγή» και εξέφρασε συλλυπητήρια και ευχές για ανάρρωση των τραυματιών.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τρομακτική σύγκρουση ενός τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στην εθνική οδού Κωνσταντινούπολης - Σμύρνης, στο ύψος της Μανίσα, όπου 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την περιοχή Ακχισάρ της Μανίσας, η κυβερνητική διεύθυνση έκανε λόγο για «σφαγή», ενώ άμεσα στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικές δυνάμεις.

🚨 MANİSA’DA KATLİAM GİBİ KAZA: 11 ÖLÜ, 27 YARALI! 🔴 Manisa Akhisar otoban girişi yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa’dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile çekici kazaya karıştı. 📌 Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sonrakika https://t.co/rMN0D3BqG8 — yunus Özdemir (@yohannisqecrinn) October 11, 2026

«Σήμερα, στις 11:11, ελήφθη αναφορά για σύγκρουση μεταξύ τουριστικού λεωφορείου και φορτηγού κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου του Ακχισάρ, το οποίο κατευθυνόταν από τη Μπούρσα προς τη Σμύρνη. Στον τόπο του συμβάντος κατευθύνθηκαν ομάδες υγείας και διάσωσης, ενώ ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες διάσωσης των πολιτών που επλήγησαν από το ατύχημα. Στο ατύχημα έχασαν τη ζωή τους 11 πολίτες μας, ενώ 27 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ευχόμαστε από τον Θεό ανάπαυση στις ψυχές των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η κυβερνητική διεύθυνση.

Οι συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.