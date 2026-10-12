Τουρκία: Νέες κατασκευές καταφυγίων για προστασία από επιθέσεις

Στην Κωνσταντινούπολη κατασκευάζεται ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια στη χώρα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τουρκία: Νέες κατασκευές καταφυγίων για προστασία από επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία κατασκευάζει καταφύγια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της για προστα από φυσικές καταστροφές και επιθέσεις.
  • Τα καταφύγια σχεδιάζονται για να αντέχουν χημικές, βιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις και μπορούν να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
  • Έργα κατασκευής καταφυγίων έχουν ξεκινήσει σε 81 επαρχίες, με έμφαση στις νότιες περιοχές, την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων.
  • Η δημιουργία χώρων προστασίας σε δημόσια κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις καθίσταται υποχρεωτική από το 2025 με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου υπό την προεδρία Ερντογάν.
  • Τα έργα συνδέονται με τις εντάσεις στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και τα γεωπολιτικά ρίσκα στην περιοχή της Μεσογείου και του Αιγαίου.
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Στην κατασκευή καταφυγίων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν. Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα συνδέουν αυτά τα έργα με την ένταση που υπάρχει στις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας.

«Αυτό είναι απαραίτητο για τις φυσικές καταστροφές, πολέμους, μεγάλους σεισμούς» είπε στην τουρκική τηλεόραση ο εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας, Εμρουλάχ Τουρανλί. Ένα κτιριακό συγκρότημα που ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν από έναν χρόνο στην Κωνσταντινούπολη περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια στη χώρα. «Κατασκευάζεται για την περίπτωση που οι προδότες από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους», τόνισε ο Τουρανλί.

Η ιστοσελίδα ενημέρωσης Turkish century έχει αναφέρει σχετικά: «Η Τουρκία ξεκίνησε την κατασκευή τεράστιων καταφυγίων για προστασία από χημικές, βιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους». «Είμαστε στο ‘δαχτυλίδι της φωτιάς’. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί», εξήγησε παρουσιάστρια ειδήσεων του καναλιού Haber Turk.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η εφημερίδα Sozcu έχει μεταδώσει ότι ετοιμάζονται καταφύγια σε 81 επαρχίες της Τουρκίας για την προστασία των πολιτών σε περιόδους κρίσεων και μεγάλων φυσικών καταστροφών. «Νότια υπάρχει το πρόβλημα με το Ισραήλ, ένα πρόβλημα για τον πλανήτη. Βέβαια ξεχωρίζουν και οι περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου ππου είναι ένα μεσοπρόθεσμο ρίσκο», είπε στο Haber Turk ο καθηγητής πανεπιστημίου, Εράγ Γουτσλουέρ.

Εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων τα έργα που είχαν ξεκινήσει πέρσι πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα κυρίως στις νότιες επαρχίες της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, επισημαίνουν οι Τούρκοι αναλυτές.

Η κατασκευή τέτοιων υποδομών εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν το 2025 καθιστώντας υποχρεωτική την δημιουργία χώρων προστασίας σε δημόσια κτίρια, δημοτικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, γήπεδα, χώρους στάθμευσης και δημόσια πάρκα.

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