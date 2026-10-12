Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ - Καταρρίφθηκαν πύραυλοι των Χούθι

Snapshot Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά από προειδοποίηση για εχθρική αεροπορική επίθεση.

Οι σαουδαραβικές αρχές έστειλαν μηνύματα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές.

Μάρτυρες ανέφεραν τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο κίνδυνος πέρασε και έκαναν άρση του συναγερμού. Snapshot powered by AI

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχος επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατείστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.

Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.

Οι αρχές ήραν τον συναγερμός έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ.

Γιατί οι Χούθι επιτίθενται σε σαουδαραβικά αεροδρόμια και πώς οι πύραυλοι διαπερνούν την αεράμυνα;

Το Σάββατο, πυραυλική επίθεση των Χούθι από την Υεμένη έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες. Την Κυριακή, νέα επίθεση προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό σχεδόν δώδεκα ακόμη.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να σκύβουν έντρομοι για να προστατευθούν τη στιγμή της πρόσκρουσης του Σαββάτου.

Βίντεο που τραβήχτηκαν μετά την επίθεση κατέγραψαν ζημιές στο εσωτερικό ενός από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου, το οποίο βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Οι επιθέσεις των Χούθι, μιας οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής κλιμάκωση της εκστρατείας τους κατά σαουδαραβικών αεροδρομίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και δεξαμενόπλοιων τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρότι η βία μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται περιορισμένη στην Αραβική Χερσόνησο, θα μπορούσε να έχει παγκόσμιες συνέπειες, αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, τον πληθωρισμό διεθνώς.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής από τους Χούθι υπαγορεύεται εν μέρει από την ευκαιρία που διαβλέπουν, αλλά συνδέεται και με τη δυναμική των συγκρούσεων στον Κόλπο.

Οι Χούθι αρχικά παρέμειναν στο περιθώριο της σύγκρουσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν νωρίτερα φέτος. Τον περασμένο μήνα, όμως, το ισλαμιστικό ένοπλο κίνημα κατέλαβε εδάφη στρατηγικής σημασίας και απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο του στενού Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Το στενό ελέγχει την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και οι τοπικοί σύμμαχοί τους άρχισαν την περασμένη εβδομάδα μεγάλη αντεπίθεση, προκειμένου να απωθήσουν τους Χούθι από το Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Παράλληλα, έπληξαν και άλλες θέσεις τους.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στο στόχαστρο των Χούθι επειδή στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία έχει την υποστήριξη του ΟΗΕ, και τις δυνάμεις της. Οι επιθέσεις τους σε εμβληματικούς στόχους του βασιλείου, όπως οι πετρελαϊκές υποδομές και το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, βασικά σύμβολα της διεθνούς διασύνδεσης και του οικονομικού του μέλλοντος, καθιστούν οδυνηρά εμφανές το κόστος των στρατηγικών επιλογών του Ριάντ.

Τέτοιες επιθέσεις ωφελούν επίσης το Ιράν, το οποίο στηρίζει εδώ και χρόνια τους Χούθι ως μέρος του «άξονα της αντίστασης». Πρόκειται για έναν συνασπισμό σκληροπυρηνικών ισλαμιστικών κινημάτων, που επιτρέπει στην Τεχεράνη να προβάλλει ισχύ και επιρροή στην περιοχή.

Η νέα απειλή των Χούθι για την Ερυθρά Θάλασσα και τη Σαουδική Αραβία αναδεικνύει ξανά την τεράστια πίεση που μπορούν να ασκήσουν η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αποτελεί μια τολμηρή κίνηση στη σκακιέρα της σύγκρουσης, ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές πιέσεις.

Γιατί πρόκειται για πρωτόγνωρη κατάσταση για τη Σαουδική Αραβία;

Οι πρόσφατες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία ήταν οι πιο φονικές που έχουν πλήξει το βασίλειο την τελευταία δεκαετία.

Προκάλεσαν επίσης μία από τις σοβαρότερες διαταραχές στη σαουδαραβική πολιτική αεροπορία εδώ και χρόνια, αναγκάζοντας αεροπορικές εταιρείες από την Ευρώπη και την Ασία να αναστείλουν πτήσεις.

Επιχειρήσεις στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ ζήτησαν από τους εργαζομένους τους να εργαστούν εξ αποστάσεως. Οι αρχές της πόλης κάλεσαν τα σχολεία να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα αυτή την εβδομάδα, ενώ κορυφαία στελέχη του ενεργειακού κλάδου αφαιρέθηκαν από το πρόγραμμα σημαντικού συνεδρίου που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην πρωτεύουσα.

Παρότι η Σαουδική Αραβία παρεμβαίνει έμμεσα εδώ και δεκαετίες σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν, η βία σπάνια έπληττε το ίδιο το βασίλειο. Τους τελευταίους μήνες, η χώρα έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή, μια εξέλιξη που οι ηγέτες της προσπαθούσαν επί χρόνια να αποφύγουν.

Γιατί το Ριάντ δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τους πυραύλους;

Η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει τεράστια ποσά στις ένοπλες δυνάμεις της, το βασίλειο κατατάσσεται όγδοο παγκοσμίως στις δαπάνες για εξοπλισμούς, αλλά οι επιθέσεις των Χούθι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν, αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian.

«Η σαουδαραβική αεράμυνα έχει καταφέρει να αναχαιτίσει ορισμένες επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones. Η Σαουδική Αραβία, όμως, είναι τόσο μεγάλη, ώστε είναι απλώς αδύνατον να προστατεύεται αποτελεσματικά κάθε φορά», δήλωσε ο Τόμας Τζούνο, αναλυτής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα.

Άλλοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και τα πολυδιαφημισμένα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας δεν κατάφεραν πέρυσι να αναχαιτίσουν έναν βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος έπεσε πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ούτε τα αντίποινα κατά των Χούθι ούτε οι προσπάθειες προληπτικής καταστροφής των επιθετικών δυνατοτήτων τους είναι εύκολες. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί του 2025 έδειξαν πόσο δύσκολο είναι να εξουδετερωθούν οι δυνατότητες της οργάνωσης. Αυτές έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εν μέρει χάρη στην ιρανική καθοδήγηση και χρηματοδότηση.

Τι μπορεί να ακολουθήσει;

Οι Χούθι δηλώνουν ότι οι ενέργειές τους «υπαγορεύθηκαν από την αρχή της αμοιβαιότητας», υπονοώντας ότι απαντούν στα συνεχιζόμενα σαουδαραβικά πλήγματα στα εδάφη που ελέγχουν στην Υεμένη. Ωστόσο, δεν δείχνουν καμία πρόθεση να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Εάν ο σαουδαραβικός εχθρός δεν σταματήσει την επιθετικότητά του και την ανάμειξή του στην Υεμένη, τα χειρότερα έρχονται, Θεού θέλοντος», ανέφεραν επίσημες ανακοινώσεις που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

Φαίνεται απίθανο η Σαουδική Αραβία να σταματήσει τα ανταποδοτικά πλήγματα. Εξίσου απίθανο είναι να βρει τρόπο να αναχαιτίζει όλους τους εισερχόμενους πυραύλους των Χούθι. Θα μπορούσε, πάντως, να βελτιώσει τη συλλογή πληροφοριών και την έγκαιρη προειδοποίηση, ώστε να προστατεύει καλύτερα συγκεκριμένους στόχους υψηλής σημασίας.

Δεν διαφαίνεται επίσης άμεση προοπτική τερματισμού των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα της πρόσφατης έξαρσης της βίας στην Υεμένη.

Και παρότι οι Χούθι αποτελούν περισσότερο συνασπισμό διαφορετικών φατριών παρά ένα ενιαίο και συνεκτικό κίνημα, προς το παρόν εμφανίζονται συσπειρωμένοι πίσω από σκληροπυρηνικούς ηγέτες με ισχυρή ιδεολογική προσήλωση.

Ο Φάρεα αλ Μουσλίμι, ειδικός για την Υεμένη και τον Κόλπο στο Chatham House του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι Χούθι υποτιμώνται συστηματικά εδώ και χρόνια.

«Έχουν ανεβάσει πραγματικά τον πήχη και πιστεύουν ότι μπορούν τώρα να αποσπάσουν κάτι που θα επαναπροσδιορίσει τη θέση τους στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και αισθάνονται ισχυροί… Παρότι, όμως, θεωρούν ότι μπορούν να ελέγξουν αυτή την κλιμάκωση, αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι αυταπάτη», είπε.

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