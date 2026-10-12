Σαουδική Αραβία: Υποτίμησε την απειλή των Χούθι – Ο πρίγκιπας διάδοχος μένει σε παλάτια με καταφύγια

Snapshot Οι επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες, αποκαλύπτοντας υποτίμηση της απειλής από το Ριάντ.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν λαμβάνει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, διαμένοντας σε παλάτια με καταφύγια και περιβαλλόμενος από επιλεγμένους φρουρούς.

Η Σαουδική Αραβία δυσκολεύεται να προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές και τα βασιλικά ανάκτορα λόγω των πυραυλικών επιθέσεων των Χούθι.

Παρά τις δημόσιες πιέσεις προς το Ιράν, το Ριάντ διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους με την Τεχεράνη για αποφυγή άμεσης σύγκρουσης.

Η Σαουδική Αραβία αναζητά διεθνή στρατιωτική βοήθεια και εξετάζει διπλωματικές λύσεις για τον περιορισμό της σύγκρουσης στην Υεμένη. Snapshot powered by AI

Εντείνονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίες έχουν μετατρέψει τμήματα του Ριάντ σε εμπόλεμη ζώνη. Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν λαμβάνει αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλειά του, διαμένει σε παλάτια που διαθέτουν καταφύγια και έχει γύρω του επιλεγμένους φρουρούς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Παράλληλα αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας ανέφεραν ότι το σουνιτικό βασίλειο δυσκολεύεται να προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές του καθώς και τα βασιλικά ανάκτορα κει μεταφέρει πυραυλικές μονάδες από το ένα σημείο στο άλλο προκειμένου να καλύψει πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Η απειλή των Χούθι θέτει πλέον νέες προκλήσεις για την ασφάλεια του βασιλείου και για τα φιλόδοξα σχέδια του διαδόχου του θρόνου για τη μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας, η οποία εξαρτάται από το πετρέλαιο.

Το Σάββατο, τουλάχιστον ένας πύραυλος των Χούθι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με αποτέλεσμα των θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων. Ήταν η πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους στον Κόλπο, στο πλαίσιο των συγκρούσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Μια 28χρονη αεροσυνοδός αιγυπτιακής καταγωγής πέθανε από αιμορραγία όταν έχασε το χέρι της από τις εκρήξεις. Πολλά από τα θύματα στην επίθεση ακρωτηριάστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την επίθεση. Δύο τερματικοί σταθμοί υπέστησαν πλήγματα και οι στέγες τους κατέρρευσαν εν μέρει, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των ζημιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, στις 18 Νοεμβρίου 2025. AP/Mark Schiefelbein

Δεν θέλουμε σύγκρουση, λέει παρασκηνιακά το Ριάντ στους Ιρανούς μουλάδες

Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, Σαουδάραβες αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση με τους Χούθι ήταν υπό έλεγχο. Τον Ιούλιο οι Χούθι ανακοίνωσαν θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα. Τον Σεπτέμβριο, μια επίθεση στον αγωγό Ανατολής-Δύσης χτύπησε σοβαρά την μοναδική διέξοδο που είχε το Ριάντ για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ και να μεταφέρει το πετρέλαιο του.

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας ενέπλεξε τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης το 2015, όταν υποστήριξε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας στον αγώνα της εναντίον των Χούθι. Η επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας συνοδεύθηκε από αεροπορικές επιδρομές που βούλιαξαν τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο.Το 2022 συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός αλλά πλέον το μέτωπο έχει αναζωπυρωθεί.

Αυτή την περίοδο ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσπαθούσε να ρίξει τους τόνους με το Ιράν, καθώς κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Αυτές οι επιθέσεις έδειξαν στο Ριάντ τον κίνδυο που διατρέχουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές, όπως τα αεροδρόμια.

Δημοσίως ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας στηρίζει την συνέχιση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν. Ωστόσο στο παρασκήνιο έχει δώσει οδηγίες στους συμβούλους του να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας με το Ιράν και να καταστήσουν σαφές ότι οι προθέσεις του σουνιτικού βασιλείου δεν είναι να συγκρουστεί με τους μουλάδες της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Οι Χούτι άρχισαν να υιοθετούν πιο σκληρή πολεμική ρητορική κατά τη διάρκεια της περασμένης Άνοιξης και μέχρι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας είχαν στοιχεία ότι το Ιράν πίεζε τους Χούθι να εμπλακούν στον πόλεμο με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αντάρτες Χούθι με συντρίμμια του μαχητικού F-15 της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο κατέρριψαν. 18 Σεπτεμβρίου 2026

Υποτιμήθηκε η απειλή

Ωστόσο, ορισμένοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι έκαναν την εκτίμηση - που αποδείχθηκε λάθος- ότι οι Χούθι είχαν ήδη υποστεί σημαντικές ζημιές από τις αμερικανικές επιθέσεις πέρσι και θα έπαιρναν την απόφαση να μείνουν εκτός του πολέμου για το δικό τους όφελος και όχι του Ιράν.

Οι Χούθι, όμως, έκαναν ξεκάθαρες τις προθέσεις τους τον Αύγουστο, όταν εξαπέλυσαν επίθεση για να καταλάβουν εδάφη κατά μήκος της ακτής του στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Υεμένη, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Το σουνιτικό βασίλειο, ανησυχούσε για τον κίνδυνο που υπήρχε για κλιμάκωση και δεν παρείχε αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης. Τελικά οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ προσπάθησαν να αποκρούσουν την επίθεση των Χούθι στη στρατηγικής σημασίας πόλη Μόκα. Η πόλη, όμως, έπεσε στα χέρια των Χούθι όπως και άλλα στρατηγικά σημεία κατά μήκος των ακτών.

Παρά τις προσπάθειες του πρίγκιπα Μοχάμεντ να ενισχύσει τη σχέση του με τον Τραμπ -συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να επενδύσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ- οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής αντισταθεί στα αιτήματα του διαδόχου του θρόνου για στρατιωτική βοήθεια προκειμένου να αναχαιτιστεί η προέλαση των Χούτι, αν και έχουν στείλει στρατιωτικούς συμβούλους.

Το βασίλειο έχει ζητήσει βοήθεια από τον στρατιωτικό σύμμαχό του, το Πακιστάν, και αναζητά σε όλο τον κόσμο συστήματα αεροπορικής άμυνας, ανέφεραν οι πηγές. Επίσης, επιδιώκει να στρατολογήσει ξένους μαχητές για να βοηθήσουν τους συμμάχους του στη Υεμένη, πρόσθεσαν. Ταυτόχρονα, εξετάζει όλο και περισσότερο αν υπάρχει περιθώριο για μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση, η οποία, διαφορετικά, φαίνεται δύσκολο να περιοριστεί, τόνισαν οι ίδιε ςπηγές.

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