Αναχαιτίστηκε πύραυλος κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Βίντεο

Snapshot Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πύραυλο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Ένα άγνωστο βλήμα χτύπησε τον επιβατικό τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο προκάλεσε 12 νεκρούς, μεταξύ αυτών τέσσερις Σαουδάραβες και οκτώ αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού.

Τραυματίστηκαν 309 άτομα, με ορισμένους σε κρίσιμη κατάσταση.

Η λειτουργία του αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ ανεστάλη λόγω της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Η συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν έναν πύραυλο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Αυτό συνέβη αφότου ένα «αγνώστου τύπου βλήμα» χτύπησε έναν επιβατικό τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο, ένα περιστατικό για το οποίο μόλις αναφερθήκαμε.

Σαουδική Αραβία: 12 οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πάνω από 300 τραυματίες

Μια άλλη επίθεση χθες Σάββατο η οποία έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ είχε απολογισμό «12 νεκρούς» και 309 τραυματίες, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του βασιλείου.

Τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας κι οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους υπήκοος ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους, διευκρίνισε η γενική αρχή πολιτικής αεροπορίας σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Η επίθεση είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν «309» άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η αρχή, αναφερόμενη ακόμη σε «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση.

Η λειτουργία του αερολιμένα ανεστάλη.

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