Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι νοτιοανατολικά του Ριάντ

Snapshot Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι στην επαρχία αλ Χαρτζ στις 11 Οκτωβρίου 2026.

Ο πύραυλος καταρρίφθηκε σε στρατηγική περιοχή κοντά στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ.

Η επίθεση αποδόθηκε στην οργάνωση Ανσαραλά από τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, συνταγματάρχη Νούρι αλ Μάλκι.

Πριν την αναχαίτιση, υπήρξε πολύνεκρο πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι. Snapshot powered by AI

Σε επιτυχή αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης προχώρησε η υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτική συμμαχία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου.

Ο πύραυλος εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε στους αιθέρες της επαρχίας αλ Χαρτζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ, σε μια στρατηγική γεωγραφική ζώνη όπου εδρεύει η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν. Την επιχείρηση ανακοίνωσε μέσω X ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, αποδίδοντας την επίθεση στην οργάνωση Ανσαραλά.

Βαρύς απολογισμός μετά το χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο

Η νέα πυραυλική απόπειρα σημειώθηκε ελάχιστες ώρες μετά το σφοδρό χτύπημα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ο απολογισμός εκείνης της επίθεσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας υπήκοος των ΗΠΑ, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300.

Την ίδια ώρα, η αντιαεροπορική άμυνα του σαουδαραβικού βασιλείου παραμένει σε καθεστώς μέγιστης επιφυλακής, καθώς το κύμα επιθέσεων των ανταρτών της Υεμένης κλιμακώνεται επικίνδυνα σημαδεύοντας υποδομές στρατηγικής και πολιτικής σημασίας.

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