Σαουδική Αραβία: Πτώση βλήματος κοντά στο αεροδρόμιο King Fahd στην Νταμάμ

Snapshot Βλήμα έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο King Fahd στην Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας στις 10 Οκτωβρίου 2026.

Το αεροδρόμιο λειτουργεί ως βασικός εναλλακτικός κόμβος μετά από επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για ζημιές ή τις συνθήκες πτώσης του βλήματος.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ισχυρίζονται ότι βομβάρδισαν το αεροδρόμιο και το έθεσαν εκτός λειτουργίας, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Το Ριάντ αναφέρει μόνο ότι το βλήμα κατέπεσε στην ευρύτερη περίμετρο του αεροδρομίου χωρίς να επιβεβαιώνει διακοπή πτήσεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην ανατολική Σαουδική Αραβία μετά την πτώση βλήματος κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο King Fahd στην πόλη Νταμάμ, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός που μάχεται τις δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης.

Το αεροδρόμιο της Νταμάμ λειτουργεί το τελευταίο διάστημα ως βασικός εναλλακτικός κόμβος για τις αεροπορικές συνδέσεις της χώρας, έπειτα από τα διαδοχικά χτυπήματα που σημειώθηκαν στη σαουδαραβική πρωτεύουσα. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το βλήμα, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις γύρω εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, πηγές που πρόσκεινται στους αντάρτες της Υεμένης προβάλλουν τη δική τους εκδοχή για το περιστατικό. Σύμφωνα με ανάρτηση που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X στις 10 Οκτωβρίου 2026, υποστηρίζεται ότι οι δυνάμεις της Υεμένης βομβάρδισαν το αεροδρόμιο King Fahd θέτοντάς το εκτός λειτουργίας. Πάντως, επίσημη επιβεβαίωση για διακοπή πτήσεων ή έκταση καταστροφών δεν υπάρχει, καθώς το Ριάντ περιορίζεται στην αναφορά ότι το βλήμα κατέπεσε στην ευρύτερη περίμετρο

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