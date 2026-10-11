Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση των Χούθι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν στην Σαουδική Αραβία κατά την σημερινή επίθεση που αποδόθηκε στις δυνάμεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο έχει διακόψει την λειτουργία του, σύμφωνα με ιατρικές και διπλωματικές πηγές.

Νωρίτερα οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας για την αντιμετώπιση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ιατρική πηγή προσθέτοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ιατρική πηγή νοσοκομείου του Ριάντ δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο ένας ήταν αιγυπτιακής υπηκοότητας μέλος πληρώματος σαουδαραβικής αεροπορικής εταιρείας και ο δεύτερος, Παλαιστίνιος με αιγυπτιακό διαβατήριο.

Δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση που να κάνει λόγο για επίθεση.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για «επίθεση» και διπλωματική πηγή που δεν κατονομάσθηκε δήλωσε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι.

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