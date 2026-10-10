Υπουργείο Εξωτερικών: Απερίφραστη καταδίκη των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον διεθνών αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές θεωρούνται παραβίαση του διεθνούς δικαίου και χαρακτηρίζονται απαράδεκτες.

Η Ελλάδα εξέφρασε αλληλεγγύη στη Σαουδική Αραβία και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούτι εναντίον διεθνών αεροδρομίων στη ΣαουδικήΑραβία. Οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».