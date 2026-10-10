Υεμένη: Νεκροί από σαουδαραβικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σάναα

Snapshot Σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τραυμάτισαν άλλους δύο από το προσωπικό.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την επομένη επίθεσης των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, με τρεις νεκρούς.

Το αεροδρόμιο της Σανάα ελέγχεται από τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και βρίσκονται σε πόλεμο με την κυβέρνηση της Υεμένης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Υεμένης, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους, μετέδωσε χθες Παρασκευή τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, την επομένη επίθεσης των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, της πρωτεύουσας του γειτονικού βασιλείου, με τρεις νεκρούς.

Η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα (σ.σ. χθες) το απόγευμα στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στις τάξεις του προσωπικού του», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, επικαλούμενο αξιωματούχο της αρχής του αερολιμένα της υεμενίτικης πρωτεύουσας, την οποία έχει στα χέρια της η Ανσαραλά, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία.

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