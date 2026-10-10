Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά Χούθι και Ιράν - «Το εξετάζουμε»

Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά Χούθι και Ιράν - «Το εξετάζουμε»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ παραμένει κλειστό μετά από πυραυλική επίθεση των Χούθι που προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς.
  • Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι θα λάβει σύντομα απόφαση.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε επιθέσεις κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.
  • Τρεις Σαουδάραβες, μεταξύ των οποίων και ένας πιλότος, σκοτώθηκαν σε προηγούμενες επιθέσεις των Χούθι στο ίδιο αεροδρόμιο.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καλεί τους πολίτες που ταξιδεύουν να επικοινωνούν με τις πρεσβείες για οδηγίες και βοήθεια λόγω διακοπών στις πτήσεις.
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Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετέχουν στα χτυπήματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι σήμερα έπληξαν με πύραυλο το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ.

«Ίσως. Θα το εξετάσουμε. Μόλις μάθαμε για την πρόσφατη επίθεση, οπότε θα πάρουμε μια απόφαση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. «Κινούμαστε πολύ γρήγορα», τόνισε.

Ο πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για το αμερικανικό Κογκρέσο.

Κλειστό το αεροδρόμιο

Μετά την επίθεση το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό και δεκάδες άνθρωποι νησηλεύονται τραυματισμένοι στα νοσοκομεία του Ριάντ. Μια ακόμη «επαίσχυντη» επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ προκάλεσε τραυματισμούς σε πολλούς ανθρώπους και ανάγκασε το αεροδρόμιο να κλείσει προσωρινά, ανέφερε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση «προκάλεσε αρκετούς τραυματισμούς, ο ακριβής αριθμός των οποίων προσδιορίζεται αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε η Αρχή Πολιτικής Προστασίας. Οι δραστηριότητες στο αεροδρόμιο έχουν «ανασταλεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών και η επαλήθευση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων», πρόσθεσε.

Τρεις Σαουδάραβες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένας πιλότος, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των Χούθι στο ίδιο αεροδρόμιο την Πέμπτη.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας έχει δώσει οδηγίες στους Σαουδάραβες πολίτες που ταξιδεύουν προς το Βασίλειο να επικοινωνήσουν με τις τοπικές πρεσβείες για οδηγίες, μετά την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιά Χαλίντ».

Οι πολίτες των οποίων τα ταξιδιωτικά προγράμματα έχουν διαταραχθεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διπλωματικές αποστολές της Σαουδικής Αραβίας «για να ζητήσουν βοήθεια» εάν οι πτήσεις τους προς το αεροδρόμιο του Ριάντ έχουν ανασταλεί ή καθυστερήσει, ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X.

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