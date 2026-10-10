Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροδρόμιο εκκενώνεται αυτή την ώρα λόγω της επίθεσης.

Έχει εκδοθεί ταξιδιωτική προειδοποίηση και οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Η διοίκηση του αεροδρομίου συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίαςμε αποτέλεσμα των τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Το αεροδρόμιο που βρέθηκε και χθες στο στόχαστρο των Χούθι εκκενώθηκε. Πηγή από νοσοκομείο του Ριάντ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση και νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν, τα περισσότερα από τα οποία είναι Σαουδάραβες υπήκοοι. Τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες — όλοι Σαουδάραβες υπήκοοι — βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας», ανέφερε η πηγή. Πρόσθεσε ότι ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Νωρίτερα, διπλωματική πηγή ανέφερε ότι πύραυλος των Χούθι χτύπησε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, περισσότερα από 12 ασθενοφόρα σπεύδουν προς το αεροδρόμιο. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν κάνει δημόσια δήλωση για την επίθεση.

Το αεροδρόμιο εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας πριν μεταβείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

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