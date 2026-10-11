Σαουδική Αραβία: 12 οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πάνω από 300 τραυματίες

Η επίθεση χθες Σάββατο η οποία έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ είχε απολογισμό «12 νεκρούς» και 309 τραυματίες, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του βασιλείου.

Τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας κι οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους υπήκοος ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους, διευκρίνισε η γενική αρχή πολιτικής αεροπορίας σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Η επίθεση είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν «309» άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η αρχή, αναφερόμενη ακόμη σε «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση.

Η λειτουργία του αερολιμένα ανεστάλη.

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