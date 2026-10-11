ΗΠΑ: Τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε ο Μάρκο Ρούμπιο

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Ένας Αμερικανός πολίτης έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις, μεταξύ πολλών αθώων θυμάτων.

Οι ΗΠΑ επιρρίπτουν ευθύνη στους τρομοκράτες Χούτι για τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο αεροδρόμιο «Βασιλιά Χαλίντ» στο Ριάντ.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως έκφραση αδιαφορίας για τη ζωή αμάχων και ζητείται άμεση παύση τους.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν στήριξη στη Σαουδική Αραβία και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Την έντονη καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι ένας Αμερικανός πολίτης έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις.

Όπως τόνισε σε αναρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από τους τρομοκράτες Χούτι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιά Χαλίντ» στο Ριάντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αθώους, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη.

Αυτές οι καταδικαστέες επιθέσεις καταδεικνύουν μια κατάφωρη αδιαφορία για τη ζωή αθώων αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και του λαού του και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στα θύματα και τις οικογένειές τους.

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