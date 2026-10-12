Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Snapshot Μία επίθεση των Χθι στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ προκάλεσε τον θάνατο ενός Πακιστανού και τον τραυματισμό 11 ατόμων.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις του Σαββάτου και της Κυριακής στο ίδιο αεροδρόμιο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές και υλικές ζημιές στους επιβατικούς τερματικούς σταθμούς, με την έκταση των ζημιών να αξιολογείται.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ριάντ είναι πρωτοφανείς σε συχνότητα και ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η σύγκρουση στην Υεμένη κλιμακώθηκε από το 2014 και ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία επενέβη το 2015 υπέρ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από τη νέα επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ, σύμφωνα με τη σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το θύμα ήταν υπήκοος Πακιστάν, ενώ από την επίθεση προκλήθηκαν και υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων παραμένει υπό αξιολόγηση.

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι βλήμα έπληξε δύο επιβατικούς τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου, προκαλώντας πυρκαγιά.

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη τόσο για την επίθεση της Κυριακής όσο και για εκείνη του Σαββάτου στο ίδιο αεροδρόμιο, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300.

Η συχνότητα και η ένταση των επιθέσεων κατά του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες θεωρούνται πρωτοφανείς για τα δεδομένα των τελευταίων ετών. Η σύγκρουση στην Υεμένη κλιμακώθηκε το 2014, ενώ τον Μάρτιο του 2015 στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία επενέβη υπέρ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.