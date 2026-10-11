Χούθι: Ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε αεροδρόμιο του Ριάντ - 13 νεκροί

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ και σε άλλες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν στόχους στο αεροδρόμιο του Ριάντ, στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco.

Υπάρχουν τραυματίες από τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, αλλά ο ακριβής αριθμός δεν έχει ανακοινωθεί.

Ένας Ινδός υπήκοος που τραυματίστηκε κατά την επίθεση στο Ριάντ υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 13.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, στη χθεσινή πυραυλική επίθεση τραυματίστηκαν 309 άτομα. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ χθες και σήμερα, κατά του αεροδρομίου του Νταμάμ χθες και κατά εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι από τις σημερινές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπάρχουν τραυματίες. Ωστόσο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής αριθμός τραυματιών.

Η πρεσβεία της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ινδός υπήκοος που τραυματίσθηκε χθες κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, ανεβάζοντας στους 13 νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων. Σύμφωνα με το Al Jazeera στη χθεσινή πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» τραυματίστηκαν 309 άνθρωποι.

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