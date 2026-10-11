Υπουργείο Εξωτερικών: Σύσταση στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Το Υπουργείο Εξωτερικών συστήνει στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητα.

Η σύσταση έγινε λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ και των περιορισμών στον εναέριο χώρο της χώρας.

Οι Έλληνες που βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία καλούνται να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ διαθέτει τηλεφωνική γραμμή και ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία με Έλληνες πολίτες. Snapshot powered by AI

Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεκτιμώντας τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή, πλην των απολύτως απαραίτητων», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Παράλληλα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, μέσω τηλεφώνου : + 966 (0) 50 6090207 και e-mail: gremb.ria@mfa.gr.