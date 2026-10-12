Σαουδική Αραβία: Βίντεο δείχνει τη στιγμή που πύραυλος των Χούθι χτυπάει αεροδρόμιο στο Ριάντ

Snapshot Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που πύραυλος των Χούθι χτύπησε το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309, με αρκετούς να υφίστανται ακρωτηριασμούς.

Η Σαουδική Αραβία εκφράζει απογοήτευση για την περιορισμένη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει από τους δυτικούς συμμάχους της.

Η Βρετανία έχει παραχωρήσει μόνο ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού εν πτήσει, ενώ αιτήματα για επιπλέον αμυντική υποστήριξη παραμένουν ανεγκρίτα. Snapshot powered by AI

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας βίντεο από τις κάμερες στο εσωτερικό του αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, που δέχθηκε την Κυριακή πλήγμα από πύραυλο των Χούθι.

Στο βίντεο φαίνονται οι ταξιδιώτες στην αίθουσα αναχωρήσεων την στιγμή του χτυπήματος. Σε άλλα πλάνα φαίνονται άνθρωποι που αναμένουν στις πύλες για να μπουν στην πτήση τους και τρέχουν να βγουν έξω.

Στη χθεσινή επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και ακόμη 309 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με πηγές στην Wall Street Journal, αρκετοί από τους τραυματίες υποφέρουν από ακρωτηριασμούς.

Παράλληλα το Bloomberg μετέδωσε πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να εκφράζει την απογοήτευσή της για την περιορισμένη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει από τους δυτικούς συμμάχους της.Για παράδειγμα η Βρετανία έχει παραχωρήσει ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού εν πτήσει, αλλά τα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για πρόσθετη αμυντική υποστήριξη τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί.

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