Χίος 1822: Εκεί όπου η σιωπή ακόμη κραυγάζει – Οδοιπορικό του Newsbomb στους τόπους της Σφαγής

Υπάρχουν τόποι που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να αφηγηθούν την ιστορία τους. Αρκεί να σταθεί κανείς μπροστά στα οστά των θυμάτων, να περάσει την πόρτα μιας σκοτεινής φυλακής, να κοιτάξει τα σπίτια που γαντζώνονται πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο. Στη Χίο, η ομορφιά του τοπίου συνυπάρχει με μια πληγή που ο χρόνος δεν έχει κλείσει. Πίσω από τις πέτρες και τα τείχη βρίσκονται άνθρωποι: μανάδες που προσπάθησαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, οικογένειες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, άμαχοι που πίστεψαν ότι ένα μοναστήρι θα μπορούσε να τους σώσει.

Το 1822, η οθωμανική θηριωδία μετέτρεψε αυτή την ελπίδα σε όλεθρο. Σφαγές, πυρπολήσεις, λεηλασίες και αιχμαλωσίες διέλυσαν τη ζωή του νησιού. Η καταστροφή δεν ολοκληρώθηκε σε μία ημέρα. Εκτυλίχθηκε σε διαδοχικά κύματα βίας, από την άνοιξη έως το καλοκαίρι, αφήνοντας πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους. Ήταν τα αντίποινα της Υψηλής Πύλης, για την εν εξελίξει Ελληνική Επανάσταση που μόλις είχε ξεσπάσει.

Οι ιστορικές εκτιμήσεις διαφέρουν. Σε έναν από τους συχνότερα αναφερόμενους απολογισμούς, σε σύνολο περίπου 100.000 κατοίκων, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα ακμάζων νησί, οι νεκροί υπολογίζονται σε περίπου 42.000 και όσοι οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία και στα σκλαβοπάζαρα σε περίπου 50.000. Άλλες καταγραφές δίνουν χαμηλότερους αριθμούς. Το μέγεθος της συμφοράς, ωστόσο, παραμένει αδιαμφισβήτητο: ένα ακμαίο νησί ερημώθηκε, οικογένειες αφανίστηκαν και και οι ελάχιστοι τυχεροί που διέφυγαν αναγκάστηκαν να αναζητήσουν αλλού μια καινούργια αρχή. Ελάχιστες εκατοντάδες παρέμειναν στον αγαπημένο τους τόπο, που τότε θύμιζε ένα τεράστιο νεκροταφείο.

Το Newsbomb ταξίδεψε στους τόπους του μαρτυρίου. Στον Άγιο Μηνά, στη Νέα Μονή, στο Κάστρο της πόλης και στον Ανάβατο, το οδοιπορικό που αποτυπώνεται στο βίντεο ακολουθεί τα ίχνη της τραγωδίας, πίσω από τους αριθμούς και τις σύντομες αναφορές των ιστορικών βιβλίων.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Άγιος Μηνάς: Το Πάσχα που έγινε σφαγή

Στη Μονή του Αγίου Μηνά, κοντά στο Νεοχώρι, περίπου 3.000 άνθρωποι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο περίβολος του μοναστηριού έμοιαζε να προσφέρει ασφάλεια σε όσους εγκατέλειπαν τις εστίες τους για να σωθούν.

Ανήμερα το Πάσχα του 1822, όμως, οι οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στη μονή. Μετά την αντίσταση των πολιορκημένων, ακολούθησαν η εισβολή, η σφαγή και η πυρπόληση. Άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στον ναό και στους χώρους όπου είχαν κρυφτεί, ενώ άλλοι βρήκαν τον θάνατο στις φλόγες. Το καταφύγιο μετατράπηκε σε παγίδα χωρίς έξοδο.

Ίχνη αίματος από πατούσα μωρού. Το φριχτό κατάλοιπο της θηριωδίας διατηρείται 200 χρόνια μετά, στο πάτωμα του ναού

Σήμερα, στο παρεκκλήσι των Αγίων Σαράντα φυλάσσονται οστά των θυμάτων.

Στο Μουσείο της Σφαγής, ιστορικές μαρτυρίες, τεκμήρια και δημοσιεύματα της εποχής ανασυνθέτουν την καταστροφή. Ανάμεσά τους, ένα φύλλο της παλιάς θύρας του μοναστηριού, σημαδεμένο από τα βόλια, θυμίζει πόσο λεπτό ήταν το όριο ανάμεσα στην προσδοκία της σωτηρίας και στον θάνατο.

Νέα Μονή: Ούτε το μοναστήρι στάθηκε ασπίδα

Στη Νέα Μονή, η βυζαντινή μεγαλοπρέπεια συναντά τη μνήμη της καταστροφής. Το μοναστήρι του 11ου αιώνα, γνωστό για τα ψηφιδωτά του και ενταγμένο στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έγινε το 1822 καταφύγιο αμάχων.

Η απομακρυσμένη θέση και ο οχυρωμένος χαρακτήρας του δημιούργησαν την ελπίδα ότι οι άνθρωποι που συγκεντρώνονταν εκεί θα μπορούσαν να προστατευθούν. Οι οθωμανικές δυνάμεις, όμως, έφτασαν στη μονή και ακολούθησαν η θανάτωση μοναχών, η αιχμαλωσία γυναικόπαιδων, η λεηλασία και η πυρπόληση.

Η καταστροφή έπληξε ανθρώπινες ζωές, αλλά και έναν χώρο αιώνων θρησκευτικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ιστορίας.

Στο παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού, κοντά στην κεντρική είσοδο, φυλάσσονται κρανία και οστά θυμάτων της Σφαγής. Η παρουσία τους αλλάζει το βλέμμα του επισκέπτη.

Και λίγο πιο έξω, η δεξαμενή, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο όσοι κατέφυγαν εκεί, ως μια τελευταία ελπίδα.

Κάστρο της Χίου: Η αγωνία πίσω από τα τείχη

Στο Κάστρο της πόλης, η τραγωδία αποκτά τη μορφή της ομηρίας και της αναμονής του θανάτου.

Κοντά στην κεντρική πύλη, δίπλα στο λεγόμενο Παλάτι Ιουστινιάνι, βρίσκεται η Σκοτεινή Φυλακή. Εκεί κρατήθηκαν εβδομήντα πρόκριτοι της Χίου πριν οδηγηθούν στην αγχόνη. Ο χώρος συνδέεται με την εξόντωση επιφανών μελών της χιακής κοινωνίας και φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της καταστροφής: όχι τη φυγή από τα στρατεύματα, αλλά τον εγκλεισμό, την αδυναμία διαφυγής και την αναμονή της εκτέλεσης.

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Μέσα στο ίδιο Κάστρο, στο οθωμανικό νεκροταφείο της πλατείας, βρίσκεται και το ταφικό μνημείο του Καρά Αλή, του επικεφαλής του οθωμανικού στόλου.

Η παρουσία του συνδέει αυτόν τον τόπο με την επόμενη πράξη της ιστορίας: το χτύπημα του Κωνσταντίνου Κανάρη στη ναυαρχίδα.

Ανάβατος: Η τελευταία ελπίδα πάνω στον βράχο

Ο Ανάβατος μοιάζει να αναδύεται από την ίδια την πέτρα. Τα σπίτια του, πυκνά χτισμένα πάνω στον απόκρημνο βράχο, και η δύσκολη πρόσβαση εξηγούν γιατί θεωρήθηκε τόπος προστασίας στις ημέρες της Σφαγής.

Το 1822, όμως, ούτε η οχυρή θέση του στάθηκε αρκετή. Ο οικισμός κυριεύθηκε και συνδέθηκε με τη σφαγή κατοίκων και ανθρώπων που είχαν καταφύγει εκεί.

Με τον Ανάβατο συνδέεται και η τοπική παράδοση του «Ζαλόγγου της Χίου»: γυναίκες που προτίμησαν να πέσουν στη χαράδρα παρά να αιχμαλωτιστούν. Η αφήγηση παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη, αποδίδοντας την απόγνωση όσων βρέθηκαν χωρίς οδό σωτηρίας.

Σήμερα, ο ναός του Ταξιάρχη, τα στενά περάσματα και τα πέτρινα κτίσματα θυμίζουν ότι πίσω από το ιστορικό ερείπιο υπήρξε μια ολόκληρη κοινότητα. Άνθρωποι που εργάζονταν, μεγάλωναν παιδιά και σχεδίαζαν το μέλλον τους — πριν η ιστορία τους συναντήσει τη βία.

Τα μεγάλα ελληνικά αντίποινα για τη θηριωδία

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της καταστροφής, ο Κωνσταντίνος Κανάρης έδωσε ένα από τα πιο εμβληματικά χτυπήματα του ναυτικού Αγώνα.

Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου 1822, με το παλαιό ημερολόγιο, ο Ψαριανός πυρπολητής προσκόλλησε το πυρπολικό του στην οθωμανική ναυαρχίδα, στα ανοιχτά της Χίου. Η φωτιά έφτασε στην πυριτιδαποθήκη και το πλοίο ανατινάχθηκε. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Καρά Αλής.

Η επιχείρηση έμεινε στην ιστορία ως πράξη αντιποίνων για τη Σφαγή της Χίου. Δεν μπορούσε να φέρει πίσω τους νεκρούς ούτε να αναιρέσει την καταστροφή. Έγινε, όμως, ένα ισχυρό σύμβολο αντίστασης απέναντι στη θηριωδία.

Δύο αιώνες αργότερα, στους τόπους του μαρτυρίου παραμένει μια υποχρέωση: να μη χαθούν οι άνθρωποι μέσα στους αριθμούς. Να διασωθεί η μνήμη μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε μέχρι τον αφανισμό — και να ακουστεί ξανά η ιστορία της.

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