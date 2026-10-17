Παρνασσός: Τα πρώτα χιόνια από τα μέσα Οκτωβρίου - Λευκό τοπίο στα Κελάρια - Βίντεο
Χειμωνιάτικες εικόνες. Βίντεο καταγράφουν τη χιονόπτωση σε υψόμετρα από 1.500 έως 1.750 μέτρα.
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- Τα πρώτα χιόνια του χειμώνα έπεσαν στον Παρνασσό από τα μέσα Οκτωβρίου, καλύπτοντας υψόμετρα από 1.500 έως 1.750 μέτρα.
- Χιονοσκέπαστο είναι το τοπίο στα Κελάρια Παρνασσού, στα 1.750 μέτρα, όπως και σε άλλα σημεία γύρω από το βουνό.
- Βίντεο καταγράφουν τις χειμωνιάτικες εικόνες από τις περιοχές Βαρκό και Κελάρια σε διαφορετικά υψόμετρα.
- Οι οδηγοί που προσεγγίζουν τα χιονισμένα σημεία πρέπει να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.
Χιόνι κάλυψε τα ψηλότερα σημεία του Παρνασσού τo Σάββατο 17 Οκτωβρίου, αλλάζοντας το φθινοπωρινό τοπίο του βουνού.
Βίντεο δείχνουν τις πρώτες χιονισμένες εικόνες της περιόδου από διαφορετικά υψόμετρα.
Οι λήψεις προέρχονται από τη θέση Βαρκό, στα 1.500 μέτρα και περίπου τρία χιλιόμετρα πριν από τα Κελάρια, από σημείο στα 1.600 μέτρα, καθώς και από τα Κελάρια Παρνασσού, στα 1.750 μέτρα.
Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα χιονισμένα σημεία χρειάζεται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
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