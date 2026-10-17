Καλάβρυτα: Τα πρώτα χιόνια στον Χελμό – Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο

Την εμφάνισή τους έκαναν τα πρώτα χιόνια στον Χελμό, καθώς η ψυχρή εισβολή που είχε προβλεφθεί από τους μετεωρολόγους έφτασε και στην ορεινή Αχαΐα.

Στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων καταγράφηκαν χιονοπτώσεις, με το χιόνι να πέφτει με αρκετή πυκνότητα, δημιουργώντας το πρώτο χειμωνιάτικο σκηνικό της χρονιάς στα μεγάλα υψόμετρα.

Οι εικόνες από τον Χελμό αποτυπώνουν την αλλαγή του καιρού, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν και το τοπίο να ντύνεται στα λευκά.