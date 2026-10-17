Κρήτη: 85χρονος παππούς σηκώθηκε και χόρεψε με λεβεντιά σε παραδοσιακή ταβέρνα
Το βίντεο που αναδεικνύει την αγάπη ενός ηλικιωμένου Κρητικού για την παράδοση και τον χορό
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Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή έναν 85χρονο Κρητικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας μια στιγμή γεμάτη μουσική και παραδοσιακό χορό.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η κοινότητα Cretans, ο ηλικιωμένος βρίσκεται σε παραδοσιακή ταβέρνα, όπου οι ήχοι του λαούτου και της ασκομαντούρας δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα.
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