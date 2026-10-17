Κρήτη: 85χρονος παππούς σηκώθηκε και χόρεψε με λεβεντιά σε παραδοσιακή ταβέρνα

Snapshot Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή έναν 85χρονο Κρητικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας μια στιγμή γεμάτη μουσική και παραδοσιακό χορό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η κοινότητα Cretans, ο ηλικιωμένος βρίσκεται σε παραδοσιακή ταβέρνα, όπου οι ήχοι του λαούτου και της ασκομαντούρας δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr