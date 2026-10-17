Λουκέτο σε γνωστή κρητική μικροζυθοποιία
Κλείνει έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την ολοκλήρωση της πορείας της, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, ανακοίνωσε η γνωστή κρητική μικροζυθοποιία «Σόλο – Your Cretan Craft Beer», έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια παρουσίας στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες στην Κρήτη περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις
22:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μαθητές στα Γιαννιτσά μετατρέπουν πάρκο της πόλης σε ελαιώνα
21:36 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ
14:35 ∙ WHAT THE FACT