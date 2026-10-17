Λουκέτο σε γνωστή κρητική μικροζυθοποιία

Την ολοκλήρωση της πορείας της, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, ανακοίνωσε η γνωστή κρητική μικροζυθοποιία «Σόλο – Your Cretan Craft Beer», έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια παρουσίας στην αγορά.

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