Λουκέτο σε γνωστή κρητική μικροζυθοποιία

Κλείνει έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια

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Λουκέτο σε γνωστή κρητική μικροζυθοποιία
ΕΛΛΑΔΑ
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Την ολοκλήρωση της πορείας της, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, ανακοίνωσε η γνωστή κρητική μικροζυθοποιία «Σόλο – Your Cretan Craft Beer», έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια παρουσίας στην αγορά.

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