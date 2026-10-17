Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 18 Οκτωβρίου

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Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 18 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά συγκεκριμένους Αγίους σύμφωνα με το εορτολόγιο.
  • Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί τη μνήμη και τον εορτασμό των ονομάτων που σχετίζονται με τους Αγίους της 18ης Οκτωβρίου.
  • Οι πιστοί που φέρουν τα ονόματα των εορταζόμενων Αγίων γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή αυτή την ημέρα.
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Τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή τιμά αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, καθώς υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ενώ σε εκείνον αποδίδονται το τρίτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης και οι Πράξεις των Αποστόλων.

Η Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Μαρίνου του Γέροντος, ενώ η ημέρα συμπίπτει με την Κ΄ Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.

Ποιοι γιορτάζουν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

  • Λουκάς
  • Λουκία
  • Λουκίτσα
  • Μαρίνος (το όνομα γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες)

Η 18η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και την παράδοση του χριστιανισμού.

Ποιος ήταν ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Ο Άγιος Λουκάς έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας, μια πόλη με έντονη ελληνιστική παρουσία και σημαντικό ρόλο στη διάδοση του χριστιανισμού.

Θεωρείται ότι είχε ελληνική καταγωγή και ήταν άνθρωπος με ιδιαίτερη μόρφωση. Το επάγγελμά του ήταν η ιατρική, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον αποκαλεί «Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός» στην προς Κολοσσαείς επιστολή.

Η ιδιότητά του αυτή τον έχει καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητό στους ανθρώπους που ασχολούνται με την ιατρική επιστήμη, καθώς τιμάται και ως προστάτης των γιατρών.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λουκάς ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο σε σημαντικό μέρος της ιεραποστολικής του δράσης.

Υπήρξε πιστός συνοδοιπόρος του, συμμετέχοντας στις περιοδείες του και συμβάλλοντας στη διάδοση της νέας θρησκείας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Η στενή τους σχέση αποτυπώνεται και στις επιστολές του Παύλου, όπου ο Λουκάς αναφέρεται μεταξύ των συνεργατών του.

Το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι Πράξεις των Αποστόλων

Η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Αγίου Λουκά είναι τα δύο βιβλία της Καινής Διαθήκης που του αποδίδει η χριστιανική παράδοση: το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και οι Πράξεις των Αποστόλων.

Το Ευαγγέλιό του ξεχωρίζει για την αφηγηματική του πληρότητα, την ιδιαίτερη έμφαση στη συμπόνια, στη συγχώρεση και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πιο γνωστές παραβολές του Ιησού Χριστού, όπως η παραβολή του Ασώτου Υιού και εκείνη του Καλού Σαμαρείτη.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και η αφήγηση της Γέννησης του Χριστού, με λεπτομέρειες που δεν συναντώνται με τον ίδιο τρόπο στα υπόλοιπα Ευαγγέλια.

Στις Πράξεις των Αποστόλων περιγράφεται η πορεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, από την Ανάληψη του Χριστού και την Πεντηκοστή μέχρι την εξάπλωση του χριστιανισμού πέρα από την Παλαιστίνη.

Το έργο αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την ιστορία της πρώτης Εκκλησίας και τη δράση των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Γιατί θεωρείται ο πρώτος αγιογράφος

Μία από τις πιο γνωστές παραδόσεις που συνδέονται με τον Άγιο Λουκά αφορά τη ζωγραφική.

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Ευαγγελιστής Λουκάς υπήρξε ο πρώτος αγιογράφος και φιλοτέχνησε εικόνες της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της.

Η παράδοση αναφέρει ότι είχε ζωγραφίσει τη Θεοτόκο ενώ εκείνη βρισκόταν ακόμη εν ζωή και ότι η ίδια είχε ευλογήσει τις εικόνες του.

Σε εκείνον αποδίδονται επίσης αγιογραφίες των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ανάμεσα στις εικόνες που η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει με τον Άγιο Λουκά βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου, η οποία φυλάσσεται στην ομώνυμη μονή στα Καλάβρυτα.

Η σύνδεσή του με την αγιογραφία τον κατέστησε προστάτη των αγιογράφων και των ζωγράφων της εκκλησιαστικής τέχνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραδόσεις αυτές αποτελούν μέρος της θρησκευτικής κληρονομιάς της Εκκλησίας, χωρίς να υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν με βεβαιότητα την απόδοση των συγκεκριμένων εικόνων στον ίδιο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του και η κοίμησή του

Μετά τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Λουκάς συνέχισε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το ιεραποστολικό του έργο σε διάφορες περιοχές.

Στους τόπους όπου φέρεται να κήρυξε περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Δαλματία και άλλες περιοχές του τότε ρωμαϊκού κόσμου.

Η παράδοση συνδέει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ζωής του με τη Βοιωτία και τη Θήβα.

Οι εκκλησιαστικές διηγήσεις παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες της κοίμησής του, ενώ σε ορισμένες αναφέρεται ότι υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

Η μνήμη του τιμάται στις 18 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία οι πιστοί προσεύχονται στον Ευαγγελιστή που συνέδεσε τη ζωή του με τη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος.

Η ιδιαίτερη θέση του Αγίου Λουκά στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο Άγιος Λουκάς συγκαταλέγεται στους τέσσερις Ευαγγελιστές μαζί με τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Ιωάννη.

Στη χριστιανική εικονογραφία το σύμβολό του είναι ο φτερωτός μόσχος, ο οποίος συνδέεται με τη θυσία και τη λατρεία.

Η μνήμη του έχει ξεχωριστή σημασία και για την Ελλάδα, καθώς η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει τη δράση και την κοίμησή του με τον ελλαδικό χώρο.

Το έργο του, ιδιαίτερα μέσα από τις αφηγήσεις της αγάπης, της ευσπλαχνίας και της συγχώρεσης, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέρος της χριστιανικής διδασκαλίας.

Έτσι, η 18η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ημέρα ονομαστικής εορτής για όσους ονομάζονται Λουκάς ή Λουκία, αλλά και ημέρα τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης.

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