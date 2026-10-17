«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

Η σειρά «Ριφιφί» έφερε ξανά στο προσκήνιο την τραγική ιστορία του Παναγιώτη Βασιλέλλη, με την οικογένειά του να επιδιώκει σήμερα να μάθει τι συνέβη με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη σωτηρία του.

Η ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη είχε συγκλονίσει την Ελλάδα πολύ πριν γίνει ξανά γνωστή μέσα από τη σειρά «Ριφιφί». Το 1999, όταν ήταν μόλις 18 μηνών, διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα τετάρτου σταδίου, μια επιθετική μορφή καρκίνου. Η θεραπεία του δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα και να έπρεπε μεταβεί στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Memorial, όπου μπορούσε να υποβληθεί σε μία συγκεκριμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Χρειαζόταν να συγκεντρωθεί, ωστόσο, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και κάπου εκεί ξεσηκώθηκε ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης: χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, προσφέροντας χρήματα για να δοθεί στο παιδί μια ευκαιρία.

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