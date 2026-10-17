Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου

Στην απόπλου της νέας πλωτής μονάδας παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPU / FPS) «Osman Gazi» αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο λιμάνι του Φίλυος στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Οσμάν Α' ή Οσμάν Γαζής υπήρξε ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η γιγαντιαία πλωτή μονάδα παραγωγής αερίου απ' αυτόν. Ο Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει και πάλι το μεγαλοϊδεατικό όραμά του περί «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan), μιλώντας εκ νέου και για «Αιώνα της Τουρκίας».Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «νέα σελίδα στην ενεργειακή ιστορία της χώρας», σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα αναχωρεί για το σημείο επιχειρήσεών της στο κοίτασμα φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας Σακάρια (Sakarya), προκειμένου να ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια παραγωγική δυνατότητα της Τουρκίας.

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, bugün gerçekleştirilecek törenle Filyos’tan Mavi Vatan’daki görev yerine uğurlanıyor. Osman Gazi, Karadeniz’de belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Denizden çıkarılan doğal gazı işleyerek ulusal şebekemize kazandıracak bu dev tesis, ülkemizin enerji altyapısına yeni bir üretim kapasitesi sağlayacak. Platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması, yerli kaynaklarımızla doğal gaz ihtiyacı karşılanan hane sayısının ise 4 milyondan 8 milyona yükselmesi hedefleniyor. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlaması beklenen bu stratejik yatırım, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılması bakımından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Mavi Vatan’ın derinliklerindeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunuyor, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Karadeniz’in enerjisi, Türkiye’nin geleceğine güç katıyor. 🇹🇷 — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 17, 2026

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία. Σήμερα, γυρίζουμε μια εντελώς καινούργια σελίδα στην ενεργειακή μας ιστορία. Στέλνουμε το "Osman Gazi" —που αποτελεί ουσιαστικά μια πλωτή βιομηχανική εγκατάσταση— στον τόπο της αποστολής του, στη Μαύρη Θάλασσα. Το "Osman Gazi" λειτουργεί ως το πρώτο "εργοστάσιο" εντός της "Γαλάζιας Πατρίδας" —της θαλάσσιας έκφρασης του οράματός μας για τον "Αιώνα της Τουρκίας".

Εξοπλισμένο με 21 ξεχωριστές μονάδες, θα επεξεργάζεται το φυσικό αέριο που εξορύσσεται από τα κοιτάσματα στο Πεδίο Φυσικού Αερίου Σακάρια και θα το μεταφέρει στο Φιλυός μέσω υποθαλάσσιων αγωγών». «Η παραγωγή φυσικού αερίου μας στη Μαύρη Θάλασσα θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως. Από το 2027, ένα στα τρία νοικοκυριά θα χρησιμοποιεί το εγχώριο φυσικό αέριό μας».

Η πλατφόρμα «Osman Gazi», η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό από τον Ταγίπ Ερντογάν τον Ιούλιο του 2024, έχει μήκος 298,5 μέτρα, πλάτος 56 μέτρα και βάθος 29,5 μέτρα. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε στις 27 Μαΐου 2025 ότι η πλατφόρμα έλαβε την ονομασία «Osman Gazi» και, στις 29 Μαΐου 2025, την αποχαιρέτησε από το Γραφείο Εργασίας στο Ντολμάμπαχτσε, καθώς αναχωρούσε με προορισμό το Φιλυός (Filyos).