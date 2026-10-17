Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου

Ο Οσμάν Α' ή Οσμάν Γαζής υπήρξε ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η γιγαντιαία πλωτή μονάδα παραγωγής αερίου απ' αυτόν. Ο Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει και πάλι το μεγαλοϊδεατικό όραμά του περί «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην απόπλου της νέας πλωτής μονάδας παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPU / FPS) «Osman Gazi» αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο λιμάνι του Φίλυος στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Οσμάν Α' ή Οσμάν Γαζής υπήρξε ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η γιγαντιαία πλωτή μονάδα παραγωγής αερίου απ' αυτόν. Ο Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει και πάλι το μεγαλοϊδεατικό όραμά του περί «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan), μιλώντας εκ νέου και για «Αιώνα της Τουρκίας».Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «νέα σελίδα στην ενεργειακή ιστορία της χώρας», σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα αναχωρεί για το σημείο επιχειρήσεών της στο κοίτασμα φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας Σακάρια (Sakarya), προκειμένου να ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια παραγωγική δυνατότητα της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία. Σήμερα, γυρίζουμε μια εντελώς καινούργια σελίδα στην ενεργειακή μας ιστορία. Στέλνουμε το "Osman Gazi" —που αποτελεί ουσιαστικά μια πλωτή βιομηχανική εγκατάσταση— στον τόπο της αποστολής του, στη Μαύρη Θάλασσα. Το "Osman Gazi" λειτουργεί ως το πρώτο "εργοστάσιο" εντός της "Γαλάζιας Πατρίδας" —της θαλάσσιας έκφρασης του οράματός μας για τον "Αιώνα της Τουρκίας".

Εξοπλισμένο με 21 ξεχωριστές μονάδες, θα επεξεργάζεται το φυσικό αέριο που εξορύσσεται από τα κοιτάσματα στο Πεδίο Φυσικού Αερίου Σακάρια και θα το μεταφέρει στο Φιλυός μέσω υποθαλάσσιων αγωγών». «Η παραγωγή φυσικού αερίου μας στη Μαύρη Θάλασσα θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως. Από το 2027, ένα στα τρία νοικοκυριά θα χρησιμοποιεί το εγχώριο φυσικό αέριό μας».

Η πλατφόρμα «Osman Gazi», η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό από τον Ταγίπ Ερντογάν τον Ιούλιο του 2024, έχει μήκος 298,5 μέτρα, πλάτος 56 μέτρα και βάθος 29,5 μέτρα. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε στις 27 Μαΐου 2025 ότι η πλατφόρμα έλαβε την ονομασία «Osman Gazi» και, στις 29 Μαΐου 2025, την αποχαιρέτησε από το Γραφείο Εργασίας στο Ντολμάμπαχτσε, καθώς αναχωρούσε με προορισμό το Φιλυός (Filyos).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δίχρονα δίδυμα βρέθηκαν ολομόναχα σε σπίτι – Συνελήφθη η μητέρα τους

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξιτήριο για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση στον πνεύμονα

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκαν πέντε άτομα για «τρομοκρατία»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Κατακραυγή για τις δημόσιες εκτελέσεις - Οι πρώτες μετά την πτώση του Καντάφι

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Χίος 1822: Εκεί όπου η σιωπή ακόμη κραυγάζει – Οδοιπορικό του Newsbomb στους τόπους της Σφαγής, πώς οι Τούρκοι ερήμωσαν όλο το νησί

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζακαράι: «Η αναπληρώτρια δασκάλα που αδυνατεί να ελέγξει την τάξη» -Το χτύπημα στον ώμο και η έξοδος

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τώρα στη Νέα Πεντέλη και Βριλήσσια

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Με στίχους του Καφάβη το αντίο του Ιάπωνα πρέσβη στην Ελλάδα:«Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις»

16:10LIFESTYLE

«Καλές θάλασσες, καπετάνιε»: Η συγκινητική αναφορά της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ στα Χανιά – Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και τραυματισμένη γυναίκα

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι απελευθερώνουν πάνω από 150 μαχητές κυβερνητικών δυνάμεων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Ένας νεκρός μετά από τροχαίο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Πέτρου Ράλλη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Απορρίφθηκε η πρόταση Πολάκη για συνέδριο και νέα ηγεσία

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγνωστος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε διανομέα φαγητού

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείτε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Με στίχους του Καφάβη το αντίο του Ιάπωνα πρέσβη στην Ελλάδα:«Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τώρα στη Νέα Πεντέλη και Βριλήσσια

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

14:10LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Χίος 1822: Εκεί όπου η σιωπή ακόμη κραυγάζει – Οδοιπορικό του Newsbomb στους τόπους της Σφαγής, πώς οι Τούρκοι ερήμωσαν όλο το νησί

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ