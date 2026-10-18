ΗΠΑ: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες - Οδήγησαν φορτηγό μέσα σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Αυτοκίνητο εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου και παρέσυρε πλήθος στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως ένα φορτηγάκι εισέβαλε σε αθλητικό κέντρο ακαδημιών στο Stryker Sports Complex, παρασύροντας κόσμο. Ανέφερε πως ένα παιδί κι ένας ενήλικος βρήκαν τον θάνατο και αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

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