Εύβοια: Διαρρήκτες έριξαν πρόσοψη κοσμηματοπωλείου με εκσκαφέα - Βίντεο ντοκουμέντο

Οι εικόνες αποτυπώνουν με ευκρίνεια τη στιγμή που ο χειριστής του κλεμμένου εκσκαφέα τύπου JCB γκρεμίζει τον τοίχο και το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, ισοπεδώνοντας την μπροστινή πλευρά

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Εύβοια: Διαρρήκτες έριξαν πρόσοψη κοσμηματοπωλείου με εκσκαφέα - Βίντεο ντοκουμέντο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Θρασύτατη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου με την χρήση κλεμμένου εκσκαφέα έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Παραλία Αυλίδας στην Εύβοια. Η δράση της ομάδας των επτά κουκουλοφόρων δραστών καταγράφηκε λεπτό προς λεπτό σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το eviathema.gr το βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή διάρρηξη αποκαλύπτει την πρωτοφανή βιαιότητα της καταδρομικής επίθεσης, η οποία άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε τοπική επιχείρηση.

Οι εικόνες αποτυπώνουν με ευκρίνεια τη στιγμή που ο χειριστής του κλεμμένου εκσκαφέα τύπου JCB γκρεμίζει τον τοίχο και το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, ισοπεδώνοντας την μπροστινή πλευρά.

Στη συνέχεια, μετά την κατάρρευση της πρόσοψης, οι επτά δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full face για να μην αναγνωρίζονται, εισέβαλλαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Το βίντεο αποτυπώνει τις συντονισμένες κινήσεις των δραστών ανάμεσα στα χαλάσματα, καθώς τέσσερις από αυτούς ερευνούν βιαστικά τις προθήκες αναζητώντας πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η ομάδα των διαρρηκτών κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ, καθώς αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή μετά την τυχαία παρουσία ενός εκτός υπηρεσίας αστυνομικού.

Το χρονικό της διάρρηξης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες, πήγαν αρχικά σε μάντρα χωματουργικών εργασιών της περιοχής, απ’ όπου πήραν έναν εκσκαφέα τύπου JCB.

Στη συνέχεια οδήγησαν το μηχάνημα έξω από το κοσμηματοπωλείο και, χρησιμοποιώντας την κουτάλα του, γκρέμισαν το ρολό ασφαλείας.

Αφού εξασφάλισαν πρόσβαση στο εσωτερικό, αφαίρεσαν κοσμήματα.

Ωστόσο την ώρα της διάρρηξης, από το σημείο περνούσε τυχαία αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και κινούνταν με το προσωπικό του όχημα.

Ο ίδιος επιχείρησε να σταματήσει τους δράστες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τους αποτρέψει.

Μετά την πράξη τους, οι επτά άνδρες εγκατέλειψαν τον εκσκαφέα στο σημείο, επιβιβάστηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές της Εύβοιας αναλύουν πλέον το συγκεκριμένο οπτικό υλικό με ιδιαίτερη προσοχή, αναζητώντας στοιχεία για τις κινήσεις, την ταυτότητα και τον τρόπο διαφυγής των δραστών.

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