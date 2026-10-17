Ουρές έως και 40 ωρών στα σύνορα Ουκρανίας–Πολωνίας λόγω των ρωσικών επιθέσεων

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα σύνορα Ουκρανίας–Πολωνίας έχουν προκαλέσει τεράστιες ουρές, καθώς οι χρόνοι αναμονής για τη διέλευση φτάνουν ακόμη και τις 40 ώρες.

Η καθυστέρηση στην κίνηση των οχημάτων αποδίδεται στις ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει την ομαλή λειτουργία των συνοριακών μετακινήσεων, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες.

Η κατάσταση στα συνοριακά περάσματα παραμένει δύσκολη, ενώ οι πολύωρες αναμονές επιβαρύνουν όσους επιχειρούν να μετακινηθούν μεταξύ των δύο χωρών.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις επιπτώσεις του πολέμου όχι μόνο στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις επιθέσεις, αλλά και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.