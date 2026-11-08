43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Περισσότερα από 60 περιστατικά χρειάστηκαν παρέμβαση από το ΕΚΑΒ

Snapshot Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 60 περιστατικά κατά τη διάρκεια του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Είκοσι δρομείς χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομεία, με 19 να μεταφέρονται την Κυριακή και 1 το Σάββατο.

Στα ιατρικά κέντρα του Μαραθωνίου παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε συνολικά 299 δρομείς.

Η υγειονομική κάλυψη και ο επιχειρησιακός συντονισμός υποστηρίχθηκαν από τα Κέντρα Διαβίβασης Σημάτων και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ.

Η συνεργασία ΕΚΑΒ, διοργανωτών και εθελοντών εξασφάλισε την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών και την ομαλή διεξαγωγή του Μαραθωνίου. Snapshot powered by AI

Σε περισσότερα από 60 περιστατικά ανταποκρίθηκαν οι διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, στους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση του ΕΚΑΒ, που ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη στον Μαραθώνιο, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, 20 περιστατικά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 7/11 σημειώθηκαν 6 περιστατικά για τα οποία χρειάστηκε να παρέμβει το υγειονομικό προσωπικό, εκ των οποίων το 1 μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παράλληλα, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 52 δρομείς, στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας, που λειτούργησαν στο Καλλιμάρμαρο.

Την Κυριακή 8/11 σημειώθηκαν 58 περιστατικά για τα οποία χρειάστηκε η παρέμβαση του ΕΚΑΒ, ενώ 19 δρομείς μεταφέρθηκαν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Για τις πρώτες βοήθειες, 247 δρομείς μεταφέρθηκαν στα ιατρικά κέντρα που στήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η διαχείριση των περιστατικών και των διακομιδών υποστηρίχθηκε από τα δύο Κέντρα Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ, τα οποία διασφάλισαν τη συνεχή επικοινωνία και τον επιχειρησιακό συντονισμό, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) μερίμνησε για την αυξημένη ετοιμότητα των εφημερευόντων νοσοκομείων.

«Η αποτελεσματική συνεργασία των συντονιστών των επιχειρησιακών κέντρων, των διασωστών, νοσηλευτών και ιατρών του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και των εθελοντών της διοργάνωσης, εξασφάλισε την άμεση αντιμετώπιση όλων των περιστατικών, τόσο κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών όσο και στα ιατρεία του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, συμβάλλοντας στην ομαλή ολοκλήρωση των αγώνων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

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