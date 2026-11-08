Αλέκος Αλεξανδράκης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film για τα 21 χρόνια από τον θάνατό του

Snapshot Η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του Αλέκου Αλεξανδράκη στα 21 χρόνια από τον θάνατό του με ειδικό αφιέρωμα στα social media.

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, εμβληματικός ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, πέθανε στις 8 Νοεμβρίου 2005 σε ηλικία 77 ετών.

Το αφιέρωμα υπογραμμίζει το σπάνιο υποκριτικό ταλέντο και τη φυσικότητα με την οποία ενσάρκωνε τους ρόλους του.

Η Φίνος Φιλμ αναδεικνύει την πολυδιάστατη προσωπικότητα του ηθοποιού, που συνδύαζε γοητεία, χιούμορ, ευαισθησία και έντονα συναισθήματα. Snapshot powered by AI

Τη μνήμη του Αλέκου Αλεξανδράκη τίμησε η Φίνος Φιλμ, με αφορμή τη συμπλήρωση 21 ετών από τον θάνατό του, αναδεικνύοντας τη μοναδική υποκριτική του δεινότητα και τη φυσικότητα με την οποία ενσάρκωνε κάθε ρόλο στη μεγάλη οθόνη.

Ο εμβληματικός «ζεν πρεμιέ» του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου 2005 σε ηλικία 77 ετών. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, η ιστορική εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ειδικό αφιέρωμα, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας και της σπουδαίας κινηματογραφικής του διαδρομής.

Mέσω της ανάρτησής της, η Φίνος Φιλμ υπογράμμισε ότι το ταλέντο και η υποκριτική φυσιογνωμία του Αλέκου Αλεξανδράκη ξεπερνούσαν κατά πολύ την εντυπωσιακή του εμφάνιση, αναδεικνύοντας το εύρος των συναισθημάτων που μπορούσε να μεταδώσει στο κοινό.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση της εταιρείας στο Instagram σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Τον είπαν ζεν πρεμιέ. Και δικαίως. Μόνο που ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν πολύ περισσότερα από ένα ωραίο πρόσωπο. Γοητευτικός και αριστοκρατικός, αστείος και αυτοσαρκαστικός, ερωτευμένος, θυμωμένος, τρυφερός, ευάλωτος. Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του. Σήμερα, ξεφυλλίζουμε μερικές από τις πολλές κινηματογραφικές εκδοχές του Αλέκου Αλεξανδράκη».

https://www.instagram.com/p/DfeRyCQDz5t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης