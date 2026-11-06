Η συγκινητική ανάρτηση της Finos Film για τη Μάρθα Καραγιάννη - «Λάμψη χωρίς προσπάθεια»

Snapshot Η Finos Film τίμησε τη Μάρθα Καραγιάννη με ένα φωτογραφικό αφιέρωμα για την επέτειο της γέννησής της.

Η Μάρθα Καραγιάννη υπήρξε σημαντική ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και συνεργάστηκε στενά με τη Finos Film και τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Συμμετείχε σε γνωστές ταινίες όπως «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Κάτι να Καίει» και «Γοργόνες και Μάγκες».

Η ηθοποιός πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας σημαντική κινηματογραφική κληρονομιά.

Η Finos Film περιέγραψε τη Μάρθα Καραγιάννη ως «λάμψη χωρίς προσπάθεια» με χαρακτηριστική γοητεία και ενέργεια. Snapshot powered by AI

Τη μνήμη της Μάρθας Καραγιάννη τιμά η Finos Film, με αφορμή τη σημερινή επέτειο της γέννησής της, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία δημοσίευσε ένα βίντεο με φωτογραφίες της αγαπημένης ηθοποιού, θυμίζοντας ορισμένες από τις στιγμές της που έμειναν ανεξίτηλες στη μεγάλη οθόνη, αλλά και τη χαρακτηριστική γοητεία και την ενέργεια που τη συνόδευαν σε όλη την πορεία της.

«Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά», γράφει χαρακτηριστικά η Finos Film, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια γυναίκα που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η Μάρθα Καραγιάννη γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1939 και υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Συνδέθηκε στενά με τη Φίνος Φιλμ και τον σκηνοθέτη Γιάννη Δαλιανίδη, συμμετέχοντας σε αγαπημένες ταινίες όπως «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Κάτι να Καίει», «Κορίτσια για Φίλημα», «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες» και «Γοργόνες και Μάγκες».

Έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη.

Διαβάστε επίσης