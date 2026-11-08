ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: «Κόλλησε» στο μηδέν χάνοντας τα... άχαστα και «πέταξε» δύο βαθμούς

Ο ΟΦΗ έχασε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει και να πάρει το ματς και «κόλλησε» στο μηδέν με τον Ατρόμητο, χάνοντας παράλληλα την ευκαιρία να μπει στην 4αδα

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: «Κόλλησε» στο μηδέν χάνοντας τα... άχαστα και «πέταξε» δύο βαθμούς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Ο ΟΦΗ σπατάλησε πολλές ευκαιρίες απέναντι στον Ατρόμητο για τη 10η αγωνιστική της Super League και «πέταξε» δύο βαθμούς που θα μπορούσε να είχε πάρει εύκολα σε περίπτωση που ήταν πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να βρει δίχτυα με τον Κόντρο, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε και έτσι έμεινε στο 0-0, με τον Ατρόμητο να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο στην αναμέτρηση.

Πολύ δραστήριος για ακόμα έναν αγώνα ο Ταξιάρχης Φούντας, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που ήρθε από τον πάγκο και χρησιμοποιήθηκε σε θέση μπακ - χαφ.

Πώς ήρθε το 0-0

Ο Χρήστος Κόντης δεν προχώρησε σε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά. Οι παίκτες του προσπάθησαν να διασπάσουν την άμυνα του Ατρομήτου, την ώρα που οι Περιστεριώτες αναζητούσαν ευκαιρίες για να απειλήσουν στην αντεπίθεση.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ήρθε από τη δεξιά πλευρά, όταν ο Ντίκμαν έκανε το γύρισμα και ο Φούντας εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Αυτή ήταν ουσιαστικά η σημαντικότερη ευκαιρία ενός πρώτου ημιχρόνου στο οποίο ο ΟΦΗ είχε την υπεροχή, αλλά δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι είδαν, παράλληλα, τον Κρίσμανιτς να αποχωρεί υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, ενώ διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Καραμάνη σε κεφαλιά του Νικολάου, ζητώντας πέναλτι.

Ανέβασε την πίεση ο ΟΦΗ, αλλά δεν βρήκε το γκολ

Το δεύτερο ημίχρονο κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον ΟΦΗ να διατηρεί τον έλεγχο και να προσπαθεί να φτάσει στο γκολ. Οι Κρητικοί κατάφεραν να σκοράρουν με τον Κόντρο, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο Ατρόμητος δυσκολευόταν να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και δεν έβρισκε τις απαραίτητες λύσεις από τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Από την άλλη, η είσοδος του Χατζηγιοβάνη έδωσε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του ΟΦΗ, που ανέβασε την πίεσή του και περιόρισε ακόμη περισσότερο τους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Φούντα να χάνει μοναδική ευκαιρία εξ΄επαφής μετά από σέντρα του Χατζηγιοβάνη, ενώ ο Χρήστος Κόντης άλλαξε τον σχηματισμό της ομάδας του, γεμίζοντας την αντίπαλη περιοχή στην προσπάθεια να βρει το πολυπόθητο τέρμα. Αυτή η επιθετική προσέγγιση, άφησε χώρους στην άμυνα, τους οποίους ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς στο Ηράκλειο.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου (87' Γκονζάλεθ), Κρίσμανιτς (46’ Σιέλης), Ντίκμαν (68’ Χατζηγιοβάνης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68’ Καραχάλιος), Φούντας, Νους (71’ Αϊτόρ), Κόντρο.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Παπαδόπουλος (84’ Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί (84’ Τσιγγάρας), Τσούμπερ, Οφόρι (72’ Λύρατζης), Περέα (84’ Τσαντίλας), Σερζίνιο (69’ Πνευμονίδης).

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Δημητριάδης, Τσολακίδης

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