Γιατί έχει τόσο κρύο τον χειμώνα ενώ το κλίμα θερμαίνεται; Η εξήγηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι ο πλανήτης μας θερμαίνεται και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να εκδηλώνονται κατά περιόδους ισχυρές ψυχρές εισβολές, οι οποίες προκαλούν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Πώς εξηγούνται αυτά τα επεισόδια σε ένα κλίμα που θερμαίνεται και ποια είναι η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής;

Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο, πρέπει να εξετάσουμε την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Ο πολικός αεροχείμαρρος (polar jet stream) είναι μια ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, συνήθως σε ύψος περίπου 8–14 χιλιομέτρων, που πνέουν κυρίως από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ο αεροχείμαρρος συνδέεται με τις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των πολικών περιοχών και των νοτιότερων γεωγραφικών πλατών και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού.

Συχνά παρουσιάζει μεγάλους κυματισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν τη μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών προς τον νότο και θερμότερων αέριων μαζών προς τον βορρά. Όταν σχηματίζονται εκτεταμένοι κυματισμοί στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, πολύ ψυχρές αέριες μάζες μπορούν να φτάσουν σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας ή της Βόρειας Αμερικής, προκαλώντας ισχυρές ψυχρές εισβολές.

Εκτός από τον πολικό αεροχείμαρρο, σημαντικό ρόλο παίζει και ο στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος (stratospheric polar vortex), ένα διαφορετικό σύστημα ισχυρών ανέμων που αναπτύσσεται κατά τη χειμερινή περίοδο σε πολύ μεγαλύτερα ύψη, κυρίως μεταξύ 15 και 50 χιλιομέτρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαταραχές του στρατοσφαιρικού πολικού στροβίλου, όπως αυτές που συνδέονται με τις αιφνίδιες στρατοσφαιρικές θερμάνσεις, μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία στην τροπόσφαιρα και να ευνοήσουν την εμφάνιση ψυχρών εισβολών σε ορισμένες περιοχές.

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή αυτή την κυκλοφορία;Η Αρκτική θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ένα φαινόμενο γνωστό ως αρκτική ενίσχυση. Η ταχύτερη αυτή θέρμανση μεταβάλλει τις θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των υψηλών και των μέσων γεωγραφικών πλατών και μπορεί να επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί συχνά σε εξασθένηση του πολικού αεροχειμάρρου και του πολικού στροβίλου, και αύξηση των κυματισμών τους. Αυτό έχει ως συνέπεια ψυχρός αέρας πολικής προέλευσης να βρίσκει δίοδο προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, όπως η περιοχή μας.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), τα ακραία ψυχρά επεισόδια έχουν γενικά μειωθεί σε συχνότητα και ένταση τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αναμένεται να γίνουν ακόμη λιγότερο συχνά όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι ισχυρές ψυχρές εισβολές θα εξαφανιστούν. Η φυσική μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα εξακολουθήσει να προκαλεί περιόδους ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, ακόμη και σε έναν θερμότερο πλανήτη.

Το συμπέρασμα είναι ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν αποκλείει την εκδήλωση ακραίου ψύχους. Η κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν τις ψυχρές εισβολές παραμένει σημαντική για την πρόγνωση του καιρού, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία των ανθρώπων και των υποδομών.

Πηγή γραφικών: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRRΑπόδοση στα ελληνικά: meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών