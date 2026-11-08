Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών
Λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση
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- Ηλικιωμένος από τον Δήμο Δωδώνης μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια.
- Τα μανιτάρια τα είχε συλλέξει ο ίδιος σε ορεινή περιοχή.
- Λίγη ώρα μετά την κατανάλωση εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.
- Του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες αργά το βράδυ.
- Ο ηλικιωμένος παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα διακομίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα μανιτάρια τα είχε συλλέξει ο ίδιος σε ορεινή περιοχή. Λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους, εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί προχώρησαν στην απαραίτητη αντιμετώπιση και αργά το βράδυ του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες. Ο ηλικιωμένος παραμένει για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
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