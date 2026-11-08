Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών

Λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ηλικιωμένος από τον Δήμο Δωδώνης μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια.
  • Τα μανιτάρια τα είχε συλλέξει ο ίδιος σε ορεινή περιοχή.
  • Λίγη ώρα μετά την κατανάλωση εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.
  • Του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες αργά το βράδυ.
  • Ο ηλικιωμένος παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο.
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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα διακομίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα μανιτάρια τα είχε συλλέξει ο ίδιος σε ορεινή περιοχή. Λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους, εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν στην απαραίτητη αντιμετώπιση και αργά το βράδυ του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες. Ο ηλικιωμένος παραμένει για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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