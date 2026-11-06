Ηράκλειο Κρήτης: Επτά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια σε μία εβδομάδα

Τέσσερα άτομα κατέληξαν στα επείγοντα μεγάλων νοσοκομείων του Ηρακλείου

Newsroom

Ηράκλειο Κρήτης: Επτά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια σε μία εβδομάδα

Μανιτάρια, δάσος, βουνό.

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επτά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια καταγράφηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα σε μία εβδομάδα.
  • Τέσσερα άτομα προσήλθαν στα επείγοντα νοσοκομείων του Ηρακλείου μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών και χόρτων.
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Επτά κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης καταγράφηκαν σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει το Nea Kriti, 4 άτομα κατέληξαν στα επείγοντα μεγάλων νοσοκομείων του Ηρακλείου - τρία στο ΠΑΓΝΗ και ένα στο Βενιζέλειο - αφού κατανάλωσαν μανιτάρια και άλλα άγρια χόρτα.

Όλα τα άτομα εξετάστηκαν από τους γιατρούς, έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και, από τη στιγμή που τα πρώτα ενοχλητικά συμπτώματα υποχώρησαν, αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Ωστόσο, ένας από τους τρεις που επισκέφτηκαν τα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί λίγο περισσότερο, υπέγραψε και έφυγε με δική του ευθύνη, παρόλο που οι γιατροί του συνέστησαν να νοσηλευτεί.

Ο ίδιος έλαβε οδηγία να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους γιατρούς και να επιστρέψει αμέσως στα ΤΕΠ αν νιώσει την παραμικρή αδιαθεσία.

Εν τω μεταξύ, μόλις πριν από μία εβδομάδα, ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης στο Ηράκλειο, τα οποία επίσης είχαν καταναλώσει άγρια μανιτάρια.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εμφάνισαν παρενέργειες μέσα σε λίγες ημέρες ανέρχεται στους επτά.

Σε ανάρτηση που κυκλοφορεί στην ομαδική του Facebook «Μανιταρόφιλους Κρήτης» απεικονίζεται ένα λευκό μανιτάρι της οικογένειας των Αμανιτών (με δακτυλίδι στο σώμα και θήκη στη βάση του).

Η οικογένεια αυτή θεωρείται επικίνδυνη, καθώς περιλαμβάνει μερικά από τα πιο επιβλαβή για τον άνθρωπο μανιτάρια της φύσης, όπως ο Amanita phalloides, που προκαλεί σοβαρές βλάβες στο συκώτι.

Παράλληλα, το μέλος που δημοσίευσε τη φωτογραφία και γνωστοποίησε τα τέσσερα περιστατικά δηλητηρίασης, έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει τι είδους μανιτάρια καταναλώθηκαν από τα τέσσερα άτομα να επικοινωνήσει με έναν γιατρό, ώστε να γίνει άμεση αναγνώριση του είδους μανιταριού και να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια.

Επίσης, ανέφερε ότι ένας εκ των τεσσάρων αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο συκώτι του.

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