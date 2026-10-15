Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch

Snapshot Τριάντα άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης μετά από brunch σε κατάστημα της πόλης.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η αιτία των συμπτωμάτων ούτε αν σχετίζονται με συγκεκριμένο τρόφιμο.

Διενεργούνται υγειονομικοί έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την εξακρίβωση των αιτιών του περιστατικού.

Οι 13 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές και αστυνομικές Αρχές της Πάτρας, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης σε κατάστημα εστίασης, με αποτέλεσμα 13 άτομα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι πολίτες παρουσίασαν συμπτώματα μετά την κατανάλωση brunch στο συγκεκριμένο κατάστημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ορισμένοι από τους πελάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ενώ άλλοι μετέβησαν με ιδιωτικά μέσα, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Και οι 13 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος – Αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε αυτεπαγγέλτως στις προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα στους πελάτες.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα, κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η αιτία των συμπτωμάτων ούτε έχει προσδιοριστεί εάν αυτά συνδέονται με συγκεκριμένο τρόφιμο που καταναλώθηκε στο κατάστημα.

Υγειονομικοί έλεγχοι για να διαπιστωθούν τα αίτια

Παράλληλα με την αστυνομική διερεύνηση, ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο κατάστημα εστίασης.

Σκοπός των ελέγχων είναι να εξεταστεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και να διαπιστωθούν, εφόσον είναι δυνατόν, τα αίτια του περιστατικού.

Τα αποτελέσματα της υγειονομικής διερεύνησης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες οι 13 πολίτες παρουσίασαν συμπτώματα μετά το γεύμα τους.

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