Περιστέρι: Στην εκκλησία πήγε η 41χρονη μετά την απόπειρα δηλητηρίασης του πρώην συζύγου της

Snapshot 41χρονη γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της στο σπίτι του στο Περιστέρι.

Ο πρώην σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός, διαπίστωσε τα συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από γεύματα και μέσω κάμερας ασφαλείας εντόπισε τη γυναίκα να προσθέτει το δηλητήριο.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη και από τότε πηγαίνει καθημερινά στην εκκλησία κοντά στο σπίτι της.

Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς της, ενώ στο όχημά τους βρέθηκε ποσότητα ατροπίνης και εξοπλισμός για τη δηλητηρίαση.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη 41χρονη να κινείται με προσοχή στο σπίτι φορώντας γάντια, μάσκα και σκούφο κατά τη διάρκεια της απόπειρας δηλητηρίασης. Snapshot powered by AI

Στην εκκλησία πάει καθημερινά από όταν αφέθηκε ελεύθερη η 41χρονη γυναίκα που πιάστηκε επ'αυτοφώρω να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της στο σπίτι του στο Περιστέρι.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο της εκπομπής του MEGA «Live News», η γυναίκα βγαίνει από την εκκλησία και μπαίνει σε ένα ταξί για να φύγει από το σημείο, ενώ τα λίγα λεπτά που καταγράφηκε από την κάμερα του σταθμού, δεν σχολίασε τίποτα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, από όταν η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής και αφέθηκε ελεύθερη, πάει κάθε απόγευμα στην εκκλησία που βρίσκεται κοντά στο σπίτι όπου διαμένει, ενώ έχει πάει και στην ταβέρνα, στην οποία τα έως τώρα στοιχεία αναφέρουν πως όταν είχε βγει εκεί με τον πρώην σύζυγό της και το ανήλικο παιδί τους, είχε βάλει ξανά ατροπίνη στο φαγητό του, ζητώντας τα σχετικά βίντεο.

Η στιγμή που η 41χρονη φεύγει από το σπίτι του πρώην συζύγου της

Η στιγμή που η 41χρονη γυναίκα εξέρχεται από το σπίτι του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι, αφού έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμά του, αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Newsbomb.

Το καρέ καταγράφεται από την κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι του ο άνδρας, έπειτα από υποψίες που είχε πως κάποιος μπαίνει σπίτι του και αποπειράται να δηλητηριάζει τα τρόφιμα που έχει στην κουζίνα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η ώρα είναι 18:58, ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία η 41χρονη βγήκε από το σπίτι και την οποία απ'έξω ήδη περίμεναν οι αστυνομικοί και ο γιατρός πρώην σύζυγός της, που την είχε δει ήδη νωρίτερα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να βρίσκεται στο σπίτι του και είχε ειδοποιήσει τις αρχές. Στο βίντεο, μάλιστα, ακούγονται και οι σειρήνες, πιθανόν της άφιξης των αστυνομικών αρχών.

Δείτε το βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

Βίντεο ντοκουμέντο με την 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, στο σπίτι του στο Περιστέρι, φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr. Όπως φαίνεται, η γυναίκα κινείται με μεγάλη προσοχή στον χώρο, φορώντας γάντια, μάσκα μέχρι και σκούφο για να μην έρθει σε επαφή με το δηλητήριο.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της όταν είδε το υλικό διαπίστωσε ότι η 41χρονη πρόσθετε τη δηλητηριώδη ουσία σε βάζα με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούσε ξανά στα ντουλάπια έτσι ώστε να τα καταναλώσει το θύμα της.

Τα συμπτώματα που του κίνησαν τις υποψίες

Ο στρατιωτικός γιατρός είχε διαπιστώσει ότι αισθανόταν περίεργα ύστερα από κάποια γεύματα, από τον περασμένο Φεβρουάριο κι άρχισε να ψάχνει τι είχε συμβεί. Ενώ αρχικά δεν του πήγαινε το μυαλό ότι μπορεί η μητέρα του παιδιού του να τον δηλητηρίαζε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα περιστατικό πριν από περίπου δύο μήνες, σε εστιατόριο των βορείων προαστίων. Ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπίστωσε ότι η 41χρονη είχε ρίξει κρυφά κάποιο υγρό στο ποτήρι του. Μετά το συμβάν έβαλε τις κάμερες στο σπίτι του και διαπίστωσε ότι τον δηλητηρίαζε.

Η σύλληψη της 41χρονης και των γονέων της

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον στρατιωτικό γιατρό κι ακινητοποίησε την 41χρονη, ενώ λίγο πιο κάτω, σε σταθμευμένο όχημα ήταν οι γονείς της, στους οποίους πέρασαν επίσης χειροπέδες. Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα ατροπίνης, γάντια και μάσκες, δηλαδή όλα τα «σύνεργα» της γυναίκας.

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