Τρώγεται η μαρμελάδα που έχει πιάσει μούχλα, ξύνοντας μια στρώση από πάνω;

Μούχλα σε βάζο μαρμελάδας: Τι πρέπει να αφαιρέσετε και πώς να την προλάβετε.

Newsroom

Τρώγεται η μαρμελάδα που έχει πιάσει μούχλα, ξύνοντας μια στρώση από πάνω;
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Αν εμφανιστεί μούχλα σε ένα βάζο μαρμελάδας, θα πρέπει να πεταχτεί όλο το περιεχόμενο, ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος της μαρμελάδας φαίνεται φυσιολογικό. Το ξύσιμο του στρώματος της μούχλας ή η αφαίρεση μιας μεγάλης κουταλιάς από το σημείο ακριβώς κάτω από αυτό δεν διασφαλίζει ότι το υπόλοιπο προϊόν είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Εν ολίγοις το πρόβλημα μπορεί να εκτείνεται πέρα από αυτό που είναι ορατό.

Γιατί δεν αρκεί το ξύσιμο της μούχλας;

Η ορατή μούχλα δεν αποκαλύπτει την πλήρη έκταση της μόλυνσης. Η μούχλα είναι ένας μύκητας που μπορεί να αναπτύξει λεπτά νημάτια μέσα στο τρόφιμο, κάτω από την επιφάνεια που εσείς βλέπετε. Αφαιρώντας το εμφανές σημείο με την μούχλα, δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν έχουν παραμείνει βαθύτερα στην μαρμελάδα αυτά τα νημάτια ή άλλοι μολυσματικοί παράγοντες.

Επίσης, ορισμένα είδη μούχλας παράγουν μυκοτοξίνες, ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε βάζο με μούχλα περιέχει επικίνδυνες ποσότητες τοξινών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε μια αβλαβή μούχλα από το χρώμα ή την εμφάνισή της, ούτε να διασφαλίσετε την ασφάλεια, δοκιμάζοντας γευστικά την μαρμελάδα που φαίνεται άθικτη.

Επομένως, οι οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων συνιστούν την απόρριψη των μαρμελάδων και των ζελέ που έχουν πιάσει μούχλα, αντί για την απλή αφαίρεση της ορατής μούχλας.

μουχλα σε βαζο με μαρμελαδα

Μπορεί το βράσιμο ή η θέρμανση στον φούρνο μικροκυμάτων να σώσει την μαρμελάδα;

Όχι. Η επαναθέρμανση ΔΕΝ αποτελεί αξιόπιστο τρόπο, για να καταστεί ασφαλής η μαρμελάδα, που έχει πιάσει μούχλα. Η εξόντωση της μούχλας και η απομάκρυνση των τοξινών, που ενδέχεται να έχει ήδη παράγει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι περισσότερες μυκοτοξίνες είναι χημικά σταθερές και αντέχουν στη διαδικασία επεξεργασίας των τροφίμων.

Η σωστή θερμική επεξεργασία συμβάλλει στην πρόληψη της αλλοίωσης κατά την παρασκευή μαρμελάδων. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέθοδος διάσωσης αφού έχει ήδη εμφανιστεί μούχλα. Μην χρησιμοποιείτε αλλοιωμένη μαρμελάδα σε κέικ, σάλτσες ή άλλα μαγειρευτά φαγητά.

Και αν έχετε ήδη φάει λίγη μαρμελάδα που είχε μουχλιάσει;

Μια τυχαία μπουκιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αρρωστήσετε. Σταματήστε να τρώτε την μαρμελάδα και παρακολουθήστε πώς αισθάνεστε. Όσοι καταναλώνουν κατά λάθος τρόφιμα με μούχλα συνήθως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, αν και ενδέχεται να εμφανιστούν κάποια στομαχικά συμπτώματα ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάσετε εμετό, διάρροια ή πυρετό. Ζητήστε άμεσα συμβουλή εάν δεν μπορείτε να συγκρατήσετε υγρά, εάν έχετε διάρροια με αίμα ή σημάδια αφυδάτωσης, όπως σημαντικά μειωμένη αποβολή ούρων. Η σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή απαιτεί επείγουσα βοήθεια.

Τι να κάνετε με το βάζο και πώς να αποτρέψετε την αλλοίωση ενός επόμενου τροφίμου

Απορρίψτε τη χαλασμένη μαρμελάδα. Αποφύγετε να μυρίσετε από κοντά το βάζο που έχει αναπτύξει μούχλα. Τοποθετήστε το χαλασμένο τρόφιμο σε σακούλα ή τυλίξτε το και βάλτε το σε κάδο με καπάκι, στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα. Καθαρίστε το ψυγείο ή το ντουλάπι όπου ήταν αποθηκευμένο.

Για το επόμενο βάζο:

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης και το χρονικό όριο κατανάλωσης μετά το άνοιγμα, όπως αναγράφονται στην ετικέτα.
  • Διατηρείτε τη μαρμελάδα στο ψυγείο αφού ανοιχτεί. Φροντίστε η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι 4°C ή χαμηλότερη.
  • Χρησιμοποιήστε καθαρό σκεύος για να βγάλετε μια ποσότητα, κλείστε το καπάκι και επιστρέψτε αμέσως το βάζο στο ψυγείο.
  • Επιλέξτε μικρότερα βάζα εάν δυσκολεύεστε συστηματικά να καταναλώσετε ολόκληρο το περιεχόμενο ενός βάζου.

Η ψύξη επιβραδύνει την αλλοίωση, αλλά δεν καθιστά την μαρμελάδα «άτρωτη» στην μούχλα. Ελέγχετέ την πριν από κάθε χρήση, ακόμη και εντός της συνιστώμενης περιόδου αποθήκευσης.

μουχλα σε βαζο με μαρμελαδα

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν λειτουργεί η ζάχαρη ως συντηρητικό για την μαρμελάδα;

Η ζάχαρη συμβάλλει στη συντήρηση της μαρμελάδας, αλλά ορισμένοι μύκητες (μούχλα) αντέχουν σε περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Επομένως, η γλυκιά γεύση δεν αποτελεί εγγύηση ότι το προϊόν δεν θα αλλοιωθεί. Τα αλείμματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ενδέχεται να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής στο ψυγείο σε σχέση με τις παραδοσιακές εκδοχές με πλήρη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος, αντί να υποθέτετε ότι όλα διατηρούνται εξίσου καλά.

Πόσο διαρκεί η σπιτική μαρμελάδα μετά το άνοιγμα;

Σημαντικό ρόλο παίζουν η συνταγή και ο τρόπος διαχείρισης. Το Εθνικό Κέντρο των ΗΠΑ για τη Συντήρηση Τροφίμων στο Σπίτι (National Center for Home Food Preservation) συνιστά τη διατήρηση στο ψυγείο για περίπου 1 μήνα, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα της κλασικής σπιτικής μαρμελάδας (βρασμένης και κονσερβοποιημένης) με πλήρη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Αυτό δεν αποτελεί καθολικό χρονικό όριο ασφαλείας ούτε εγγύηση. Οι μαρμελάδες που προορίζονται για κατάψυξη και οι συνταγές με μειωμένη ζάχαρη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Ακολουθήστε τη δοκιμασμένη συνταγή και απορρίψτε κάθε βάζο που παρουσιάζει μούχλα ή άλλη ένδειξη αλλοίωσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει περάσει.

Συμπέρασμα

Αποτρέψτε τη σπατάλη επιλέγοντας μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας καθαρά σκεύη και τοποθετώντας το προϊόν άμεσα στο ψυγείο. Εάν εμφανιστεί μούχλα, πετάξτε την μαρμελάδα αντί να προσπαθήσετε να τη διασώσετε.

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