Μυστήριο με τις εκρήξεις στο Ιράν - Τι αναφέρουν οι Αρχές, «δεν ήταν Αμερικάνοι»

Ερωτήματα προκαλούν οι εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στο νότιο Ιράν, με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδέονται με δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και όχι με νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το νησί Κεσμ, στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν αναφέρουν νέα περιστατικά με πλοία στην ευρύτερη περιοχή.

Τι αναφέρουν οι ιρανικές αρχές για τις εκρήξεις

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πυραυλικές επιθέσεις στις περιοχές όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim επικαλέστηκε πηγή που υποστήριξε ότι οι εκρήξεις στο Κεσμ δεν προκλήθηκαν από πυραυλικά πλήγματα, παρότι νωρίτερα το ίδιο πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το νησί.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια των εκρήξεων παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Νέα περιστατικά με πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ επιχειρούσαν, σύμφωνα με την Τεχεράνη, να περάσουν από μη εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Τα περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου, από το οποίο διέρχονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Η στάση Τραμπ και ο φόβος νέας κλιμάκωσης

Η νέα ένταση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Παρότι έχουν προηγηθεί περιορισμένα αμερικανικά πλήγματα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για την έναρξη νέας επιχείρησης μεγάλης κλίμακας. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων θα απαντήσει με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Στο μεταξύ, τα επανειλημμένα περιστατικά κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα και τις εξαγωγές ενέργειας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία.

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