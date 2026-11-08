ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Βάργκα και Γιόβιτς «υπέγραψαν» την αγχωτική ανατροπή!

Η επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τις υποχρεώσεις της στη Super League συνδυάστηκε με επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Λεβαδειακό, καθώς το γκολ του Κομπνάν στο 26' την έστειλε στα αποδυτήρια με το εις βάρος της 0-1.

Η εικόνα της «Ένωσης» άλλαξε αισθητά μετά την ανάπαυλα. Μέσα σε τέσσερα λεπτά, από το 51' έως το 55', οι Γιόβιτς και Βάργκα βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στην ομάδα τους ένα πολύτιμο «τρίποντο».

Οι «κιτρινόμαυροι» κρατούν πλέον τη νίκη και περιμένουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων διεκδικητών, πηγαίνοντας με μεγαλύτερη ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι, πάντως, ολοκληρώθηκε με αριθμητικό μειονέκτημα για την ΑΕΚ, καθώς ο Ραζβάν Μαρίν αποβλήθηκε στο 81', έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Οι επιλογές των Νίκολιτς και Χαραλάμπους

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Μπρινιόλι για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, με τον Χριστακόπουλο στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής βρέθηκαν οι Ρέλβας και Μουκουντί.

Στον άξονα ξεκίνησαν οι Μαρίν και Μάγερ, με τον Μάνταλο αριστερά και τον Κοϊτά στη δεξιά πλευρά. Το επιθετικό δίδυμο αποτέλεσαν οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Από την πλευρά του Λεβαδειακού, ο Ηλίας Χαραλάμπους παρέταξε τον Ελιάσι στην εστία, με τους Λιάγκα, Κορνέζο και Πάντσο στην τριάδα των στόπερ. Οι Μανθάτης και Πάντεα κάλυψαν τις δύο πλευρές, ενώ οι Κωστή, Σουτ και Νίκας αγωνίστηκαν στον άξονα. Στην επίθεση βρέθηκαν οι Ποπέσκου και Κομπνάν.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, αλλά ο Λεβαδειακός βρήκε το γκολ

Το πρώτο ημίχρονο δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η ΑΕΚ. Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στην ανάπτυξή τους. Η κυκλοφορία της μπάλας ήταν αργή, έλειπε το απαραίτητο πλάτος και αρκετές επιθετικές προσπάθειες ολοκληρώνονταν με βιαστικές αποφάσεις.

Ο Λεβαδειακός, αντίθετα, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και κατάφερε να πάει προηγούμενος στα αποδυτήρια. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους μόλις στο 4', όταν ο Ποπέσκου επιχείρησε να σκοράρει απευθείας από εκτέλεση κόρνερ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Η ΑΕΚ ανέλαβε στη συνέχεια τον έλεγχο και στο 11' έφτασε στο γκολ με κεφαλιά του Βάργκα, έπειτα από σέντρα του Μαρίν. Ωστόσο, το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ο Ούγγρος επιθετικός υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης μέχρι εκείνο το σημείο καταγράφηκε στο 22'. Ο Κοϊτά έβγαλε την μπάλα παράλληλα προς την περιοχή, αλλά ο Γιόβιτς, αν και βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους. Ο Λεβαδειακός κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ να διατηρήσει τις θέσεις της και ο Ποπέσκου βρήκε τον Κομπνάν μέσα στην περιοχή. Ο τελευταίος εκτέλεσε δυνατά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 26'.

Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, χωρίς όμως να παρουσιάσει την απαιτούμενη δημιουργικότητα. Ούτε οι στατικές φάσεις έδωσαν τη λύση, με τον Γιόβιτς να μην βρίσκει στόχο με το κεφάλι στο 36'.

Ο Γιόβιτς ισοφάρισε κι ο Βάργκα ολοκλήρωσε την ανατροπή

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας τον Γκατσίνοβιτς στη θέση του Χριστακόπουλου και μεταφέροντάς τον στο δεξί άκρο της άμυνας.

Η ΑΕΚ μπήκε με διαφορετική επιθετική διάθεση και δεν άργησε να βρει την ισοφάριση. Στο 51', σε προσπάθεια του Μαρίν, ο Σουτ βρέθηκε στο έδαφος και σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής Μόσχου κλήθηκε από τον Κουμπαράκη να εξετάσει τη φάση στο VAR και υπέδειξε την παράβαση.

Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (1-1).

Η Ένωση δεν έμεινε εκεί. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 55', βρήκε και δεύτερο γκολ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Ο Γκατσίνοβιτς έκανε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Βάργκα, με ακόμη μία αποτελεσματική παρουσία στον αέρα, νίκησε την αντίπαλη άμυνα με κεφαλιά για το 2-1.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η εικόνα της αναμέτρησης είχε αλλάξει πλήρως. Η ΑΕΚ είχε πλέον το προβάδισμα, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και έβγαζε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι της. Ο Νίκολιτς συνέχισε τις παρεμβάσεις του, με τον Βιτάλις να αντικαθιστά τον Μάνταλο και τον Μάγερ να μετακινείται στη δεξιά πλευρά.

Η αποβολή του Μαρίν κι η αγωνία μέχρι το φινάλε

Ο Λεβαδειακός αναγκάστηκε να πάρει περισσότερα ρίσκα, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Στο 80', μάλιστα, απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς η ΑΕΚ έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές.

Ο Μαρίν έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα με τα δύο πόδια και τις τάπες στον Κωστή. Ο διαιτητής Μόσχου εξέτασε ξανά τη φάση μέσω VAR και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Ρουμάνο μέσο. Η άμεση αντίδραση του Νίκολιτς ήταν να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Αριάγκα αντί του Γιόβιτς.

Μάλιστα, λίγο μετά την είσοδό του, ο Αριάγκα κέρδισε πέναλτι από τον Κορνέζο. Ωστόσο, ο διαιτητής κλήθηκε εκ νέου στο VAR και ανακάλεσε την αρχική του απόφαση, καθώς διαπιστώθηκε πως ο αμυντικός του Λεβαδειακού είχε βρει πρώτα την μπάλα. Η ΑΕΚ έψαξε και τρίτο τέρμα στο 88', με τον Ελιάσι να πραγματοποιεί επέμβαση σε δυνατό και καλά τοποθετημένο μακρινό σουτ του Βιτάλις.

Οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων άγγιξαν την ισοφάριση. Ο Ποπέσκου επιχείρησε ένα σουτ με φάλτσο, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Η «Ένωση» άντεξε στην πίεση των τελευταίων λεπτών, διατήρησε το προβάδισμά της και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-1, επιστρέφοντας στα τρίποντα πριν από τη διακοπή.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)Κίτρινες: 72’ Γκατσίνοβιτς, 77’ Βάργκα, 90’+5’ ΚοϊτάΑποβολές: 80’ Μαρίν (απευθείας κόκκινη)ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Χριστακόπουλος (46’ Γκατσίνοβιτς), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά (90’+6’ Κουτέσα), Μάγερ (90’+6’ Καϊρίνεν), Μάριν, Μάνταλος (61’ Βιτάλις), Γιόβιτς (82’ Αριάγκα), Βάργκα.ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Κορνέζος, Λιάγκας, Κορνέζος, Μανθάτης, Πάντσο (86’ Ούρζι), Κωστή (86’ Γκούμας), Σουτ (58’ Συμελίδης), Νίκας (77’ Μπάουζα), Ποπέσκου, Κομπνάν (77’ Εμμανουηλίδης).