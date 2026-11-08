Νορβηγία: Κατέρρευσαν καθίσματα εξέδρας με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο

Snapshot Κατέρρευσαν καθίσματα εξέδρας με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τρόμσο στη Νορβηγία.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά στο 40ο λεπτό και οι θεατές κλήθηκαν να αποχωρήσουν από το σημείο.

Ένας οπαδός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Αστυνομικοί και διασώστες παρείχαν άμεσα βοήθεια στους τραυματίες.

Ο αγώνας επανεκκίνησε μετά τη διακοπή, παρά την καταρρακτώδη βροχή. Snapshot powered by AI

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τρόμσο με τη Μπόντο Γκλιμτ για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Νορβηγίας, καθώς κατέρρευσαν καθίσματα από την εξέδρα που βρίσκονταν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 40ο λεπτό λόγω του συμβάντος, ενώ δόθηκε εντολή από τα μεγάφωνα στους παρευρισκόμενους στην εξέδρα να αποχωρήσουν από το σημείο. Άμεσα έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες, προκειμένου να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ένα άτομο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι οπαδοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο άτομα που έπεσαν από την εξέδρα,ενώ πέντε είναι συνολικά τα καθίσματα που αποκολλήθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια που οι οπαδοί τραγουδούσαν όλοι μαζί σύνθημα, ενώ ορισμένοι χοροπηδούσαν. Δεν είναι ακόμα γνωστό το ύψος από το οποίο έπεσαν, αλλά ούτε και τα τραύματά τους, ωστόσο ο οπαδός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του.

Οι παίκτες των δύο ομάδων αποχώρισαν για τα αποδυτήρια, στη συνέχεια όμως ο αγώνας ξεκίνησε πάλι, υπό καταρρακτώδης βροχή.

Σημειώνεται ότι πριν τη διακοπή του αγώνα τραυματίστηκε στον αυχένα ο εξτρέμ της Μπόντο Γκλιμτ, Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο.

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