51 κόκκινες κάρτες - Αγώνας ποδοσφαίρου στη Βραζιλία σπάει ρεκόρ Γκίνες

Μόνο η αστυνομία κατάφερε να τους χωρίσει - 40 λεπτά άγριο ξύλο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

51 κόκκινες κάρτες - Αγώνας ποδοσφαίρου στη Βραζιλία σπάει ρεκόρ Γκίνες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε αγώνα ποδοσφαίρου U20 στη Μίνας Γκράις της Βραζιλίας δόθηκαν συνολικά 51 κόκκινες κάρτες λόγω μαζικής συμπλοκής.
  • Η συμπλοκή διήρκεσε 40 λεπτά και περιελάμβανε χρήση καρεκλών, φορείων και επιθέσεις σε παίκτες στο έδαφος.
  • Ο διαιτητής απέβαλε 43 παίκτες και 8 προπονητές, ενώ έξι βοηθοί γηπέδου συμμετείχαν επίσης στη σύρραξη.
  • Το προηγούμενο ρεκόρ κόκκινων καρτών σε επαγγελματικό αγώνα ήταν 36, το 2011 στην Αργεντινή.
  • Μόνο η επέμβαση της αστυνομίας κατάφερε να διαλύσει τη συμπλοκή στο γήπεδο.
Snapshot powered by AI

H Bραζιλία εκθρόνισε την Αργεντινή, από κάτοχο ενός περίεργου παγκόσμιου ρεκόρ. Τον μεγαλύτερο αριθμό κόκκινων καρτών: Συνολικά 51.

Ένας αγώνας ποδοσφαίρου U20 της Μίνας Γκράις μεταξύ Uberlândia και Mamoré μετατράπηκε σε μαζική σύρραξη διάρκειας 40 λεπτών, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να αποβάλλει 43 παίκτες και 8 προπονητές.

Οι παίκτες χρησιμοποίησαν καρέκλες και φορεία και επιτέθηκαν σε αυτούς που ήδη βρίσκονταν στο έδαφος. Έξι βοηθοί γηπέδου φέρεται να εντάχθηκαν στον καυγά. Μόνο η αστυνομία κατάφερε να τους χωρίσει.

Το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κόκκινων καρτών που έχουν δοθεί σε επαγγελματικό ποδοσφαιρικό αγώνα είναι 36, το 2011, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της πέμπτης κατηγορίας της Αργεντινής μεταξύ της Ατλέτικο Κλέιπολ και της Βικτοριάνο Αρένας.

Το πρακτικό του αγώνα της περασμένης Κυριακής, που συντάχθηκε από τον διαιτητή Φερνάντο Πάτρικ Μοντέστο, αναφέρει ότι 48 άτομα, μεταξύ παικτών και τεχνικού επιτελείου, αποβλήθηκαν λόγω συμπλοκής που ξέσπασε μετά το τελευταίο γκολ.

«Κατά τη διάρκεια του εορτασμού του τρίτου γκολ της ομάδας του, ένας παίκτης έκανε προκλητικές χειρονομίες προς τον πάγκο της γηπεδούχου ομάδας και πρόφερε τα ακόλουθα λόγια», αναφέρει το πρακτικό. Περιλαμβάνει επίσης τις βρισιές όπως τις είπε ο παίκτης. Αργότερα αποβλήθηκαν δύο παίκτες της Mamore: ο ένας επειδή απείλησε να χτυπήσει τον διαιτητή και ο άλλος επειδή έριξε γροθιά σε αντίπαλο μετά τη συμπλοκή. Ένας παίκτης της Uberlandia είχε αποβληθεί νωρίτερα λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:27ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εφιάλτης με κλωνοποίηση φωνής για 85χρονη - Πώς απατεώνες άδειασαν το σπίτι της με τεχνητή νοημοσύνη

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεογέννητου: Ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του - Στη φυλακή οι γονείς

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για τα υπόγεια αποθέματα νερού - Δραματικές συνέπειες για το νησί σύμφωνα με νέα έρευνα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Δεν μπορείτε να ξεβουλώσετε την μύτη σας; 6 λύσεις και ένα λάθος που επιδεινώνει την κατάσταση

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα - Μαρτυρίες επιβατών: «Ήταν τρέλα, τρομακτικό. Πραγματικά ήταν»

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας κατά Μητσοτάκη για τα όσα είπε στην ΚΕΔΕ: «Καλή μας τύχη»

19:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

51 κόκκινες κάρτες - Αγώνας ποδοσφαίρου στη Βραζιλία σπάει ρεκόρ Γκίνες

19:28ΕΘΝΙΚΑ

Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με την ινδική φρεγάτα Trishul στο Κρητικό Πέλαγος

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πένια

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Σαΐφ Ελσαούντι από τα Πατήσια - Έκκληση από το χαμόγελο του Παιδιού

19:16LIFESTYLE

OPEN: Τελικά τι συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου και το «Μια Ελλάδα παρέα»;

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με εγγύηση 10.000 -20.000 ευρώ έξι μηχανικοί - Η ώρα των υπαλλήλων

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

18:59ΕΘΝΙΚΑ

Πόντιση καλωδίου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX - Αναμένεται αύριο η θετική εισήγηση

18:57WHAT THE FACT

Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως: Απίστευτη διαμάχη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο: Μήνυμα Χαμενεΐ στον Πούτιν 

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Κατήγγειλε το νομοσχέδιο, ψήφισε το 77% των άρθρων του και στο τέλος δήλωσε… «παρών»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πυρετός προετοιμασιών στο Καλλιμάρμαρο - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

18:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο - Συνελήφθη ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Οπλισμένος με καραμπίνα εκτελεί κόσμο - Στους 8 οι νεκροί, άφαντος ο δράστης

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα - Μαρτυρίες επιβατών: «Ήταν τρέλα, τρομακτικό. Πραγματικά ήταν»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του

17:43LIFESTYLE

Kimmarie Johnson: Πέθανε η ηθοποιός στα 50 της - Νέα απώλεια για το θρυλικό «Beverly Hills, 90210»

17:31ΥΓΕΙΑ

5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Φλόγες και ουρλιαχτά - Κόβει την ανάσα νέο βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αιθιοπία: Πάνω από 60 Ορθόδοξοι Xριστιανοί σφαγιάστηκαν στην Ορόμια - Σκληρές εικόνες

19:16LIFESTYLE

OPEN: Τελικά τι συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου και το «Μια Ελλάδα παρέα»;

18:51ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πυρετός προετοιμασιών στο Καλλιμάρμαρο - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Σαΐφ Ελσαούντι από τα Πατήσια - Έκκληση από το χαμόγελο του Παιδιού

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Δεν μπορείτε να ξεβουλώσετε την μύτη σας; 6 λύσεις και ένα λάθος που επιδεινώνει την κατάσταση

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η «Κοινή Λίστα» στηρίζει τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό - Εξασφαλίζει την υποστήριξη 67 βουλευτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ