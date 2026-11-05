51 κόκκινες κάρτες - Αγώνας ποδοσφαίρου στη Βραζιλία σπάει ρεκόρ Γκίνες

Snapshot Σε αγώνα ποδοσφαίρου U20 στη Μίνας Γκράις της Βραζιλίας δόθηκαν συνολικά 51 κόκκινες κάρτες λόγω μαζικής συμπλοκής.

Η συμπλοκή διήρκεσε 40 λεπτά και περιελάμβανε χρήση καρεκλών, φορείων και επιθέσεις σε παίκτες στο έδαφος.

Ο διαιτητής απέβαλε 43 παίκτες και 8 προπονητές, ενώ έξι βοηθοί γηπέδου συμμετείχαν επίσης στη σύρραξη.

Το προηγούμενο ρεκόρ κόκκινων καρτών σε επαγγελματικό αγώνα ήταν 36, το 2011 στην Αργεντινή.

Μόνο η επέμβαση της αστυνομίας κατάφερε να διαλύσει τη συμπλοκή στο γήπεδο. Snapshot powered by AI

H Bραζιλία εκθρόνισε την Αργεντινή, από κάτοχο ενός περίεργου παγκόσμιου ρεκόρ. Τον μεγαλύτερο αριθμό κόκκινων καρτών: Συνολικά 51.

Ένας αγώνας ποδοσφαίρου U20 της Μίνας Γκράις μεταξύ Uberlândia και Mamoré μετατράπηκε σε μαζική σύρραξη διάρκειας 40 λεπτών, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να αποβάλλει 43 παίκτες και 8 προπονητές.

Οι παίκτες χρησιμοποίησαν καρέκλες και φορεία και επιτέθηκαν σε αυτούς που ήδη βρίσκονταν στο έδαφος. Έξι βοηθοί γηπέδου φέρεται να εντάχθηκαν στον καυγά. Μόνο η αστυνομία κατάφερε να τους χωρίσει.

Το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κόκκινων καρτών που έχουν δοθεί σε επαγγελματικό ποδοσφαιρικό αγώνα είναι 36, το 2011, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της πέμπτης κατηγορίας της Αργεντινής μεταξύ της Ατλέτικο Κλέιπολ και της Βικτοριάνο Αρένας.

Το πρακτικό του αγώνα της περασμένης Κυριακής, που συντάχθηκε από τον διαιτητή Φερνάντο Πάτρικ Μοντέστο, αναφέρει ότι 48 άτομα, μεταξύ παικτών και τεχνικού επιτελείου, αποβλήθηκαν λόγω συμπλοκής που ξέσπασε μετά το τελευταίο γκολ.

«Κατά τη διάρκεια του εορτασμού του τρίτου γκολ της ομάδας του, ένας παίκτης έκανε προκλητικές χειρονομίες προς τον πάγκο της γηπεδούχου ομάδας και πρόφερε τα ακόλουθα λόγια», αναφέρει το πρακτικό. Περιλαμβάνει επίσης τις βρισιές όπως τις είπε ο παίκτης. Αργότερα αποβλήθηκαν δύο παίκτες της Mamore: ο ένας επειδή απείλησε να χτυπήσει τον διαιτητή και ο άλλος επειδή έριξε γροθιά σε αντίπαλο μετά τη συμπλοκή. Ένας παίκτης της Uberlandia είχε αποβληθεί νωρίτερα λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας.

🇧🇷 Brazil football match sets Guinness record with 51 red cards The referee sent off 43 players and 8 coaches. Players used chairs and stretchers and attacked those already on the ground. Six ball boys reportedly joined the fight. Only the police managed to separate them. The brawl erupted in the second half of the Minas Gerais U20 state championship game between Uberlândia and Mamoré and lasted nearly 40 minutes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2026

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