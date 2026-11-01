Κόρινθος: Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα - Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Ιταλός ποδηλάτης

Snapshot Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι Κορίνθου προκάλεσε τον τραυματισμό τριών αθλητών.

Ο Ιταλός ποδηλάτης υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ ο Ιταλός αθλητής διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι άλλοι δύο αθλητές, Βρετανός και Κύπριος, νοσηλεύονται χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι Κορίνθου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ποδηλατών, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρεις αθλητές, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα την πτώση τους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και οι τρεις ποδηλάτες, με τον Ιταλό να έχει υποστεί τον σοβαρότερο τραυματισμό.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σε σοβαρή κατάσταση ο Ιταλός αθλητής

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιταλός ποδηλάτης φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι άλλοι δύο ποδηλάτες, ο Βρετανός και ο Κύπριος, διακομίστηκαν επίσης στο Νοσοκομείο Κορίνθου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Ο ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης , αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας των τραυματιών:

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