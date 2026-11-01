Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του

Snapshot Ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του στο Ίλιον, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την πλάτη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο 18χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιού σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντας τον στον λαιμό και την πλάτη.

Ο 61χρονος διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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