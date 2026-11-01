Θεσσαλονίκη: Κλειστό και απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

Snapshot Ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστός από τις 23:30 έως τις 05:30 λόγω εργασιών για το Flyover.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς Δυτικά.

Η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα). Snapshot powered by AI

Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα από απόψε το βράδυ κατά τις ώρες 23:30 έως 05:30 της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα).

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