Θεσσαλονίκη: Κλειστό και απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 23:30 το βράδυ της Κυριακής έως και τις 5:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας
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- Ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστός από τις 23:30 έως τις 05:30 λόγω εργασιών για το Flyover.
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς Δυτικά.
- Η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα).
Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών για το Flyover.
Συγκεκριμένα από απόψε το βράδυ κατά τις ώρες 23:30 έως 05:30 της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα).
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